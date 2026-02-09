Emiro Navarro confesó que su primera funa en redes sociales fue por Juanda Caribe: esto contó

Emiro Navarro estuvo como invitado junto a La Toxi Costeña en el programa ¿Qué hay p'a dañar? y confesó que recibió su primera funa en redes sociales por participar en un programa de Juanda Caribe.

Emiro Navarro confesó que fue funado en redes sociales por participar en un programa de Juanda Caribe. (Fotos Canal RCN)

Artículos relacionados Yeison Jiménez Psicofonía de Yeison Jiménez sale a la luz a casi un mes de su muerte: escucha el audio completo

Emiro reveló en su conversación con Roberto Velásquez y Néstor Parra que ya conocía a Juanda Caribe desde antes de que entrara a La casa de los famosos Colombia 3 y que no tiene muy buenos recuerdos de él.

¿Qué pasó entre Emiro Navarro y Juanda Caribe?

Emiro contó que cuando tenía 18 años y estaba empezando en el mundo de las redes sociales, el humorista Juanda Caribe tenía un programa llamado "Sí a todo" en el que decidió participar.

Según Emiro, él tenía la costumbre de decirle "amor" a las personas y le dijo así a Juanda.

El comediante no reaccionó de la mejor manera y gracias a ese momento, Emiro recibió su primera funa en redes sociales.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Se filtra video inédito del velorio privado de Yeison Jiménez: así se veía Sonia

Cabe aclarar que en ese entonces el creador de contenido no había hablado sobre sus gustos y su orientación de manera pública.

Juanda compartió las declaraciones de Emiro en sus historias tras lo ocurrido, lo que generó una ola de comentarios en su perfil, pero que gracias a esa situación se hizo muy conocido en la costa colombiana.

Además, el influenciador afirmó que ese es un episodio ya superado en su vida y que no siente resentimiento por Juanda y que al contrario, le parece uno de los mejores personajes de esta temporada de La casa de los famosos Colombia.

¿Emiro Navarro estará en MasterChef Celebrity 2026?

Emiro fue confirmado por el Canal RCN como participante de MasterChef Celebrity 2026, un reto que aceptó con mucha alegría por ser uno de sus sueños personales como lo había dicho en varias ocasiones.

Artículos relacionados La casa de los famosos Sara Uribe se sinceró en el After sobre su eliminación: "No soy de escándalos ni problemas"

Con esta convocatoria, Emiro asume su segundo reality y sigue creciendo en su carrera en el entretenimiento y la televisión.

Muchos de sus seguidores ya están a la expectativa de ver a Emiro ante los exigentes chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso, quienes repiten formula esta temporada.