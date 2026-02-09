Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Emiro Navarro confesó que su primera funa en redes sociales fue por Juanda Caribe: esto contó

Emiro Navarro recordó su primera funa en redes sociales por participar en un programa en vivo de Juanda Caribe.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Emiro Navarro habla de su primera funa.
Emiro Navarro habla de su primera funa en redes sociales. (Fotos Canal RCN)

Emiro Navarro estuvo como invitado junto a La Toxi Costeña en el programa ¿Qué hay p'a dañar? y confesó que recibió su primera funa en redes sociales por participar en un programa de Juanda Caribe.

Emiro Navarro confesó que fue funado.
Emiro Navarro confesó que fue funado en redes sociales por participar en un programa de Juanda Caribe. (Fotos Canal RCN)

Artículos relacionados

Emiro reveló en su conversación con Roberto Velásquez y Néstor Parra que ya conocía a Juanda Caribe desde antes de que entrara a La casa de los famosos Colombia 3 y que no tiene muy buenos recuerdos de él.

¿Qué pasó entre Emiro Navarro y Juanda Caribe?

Emiro contó que cuando tenía 18 años y estaba empezando en el mundo de las redes sociales, el humorista Juanda Caribe tenía un programa llamado "Sí a todo" en el que decidió participar.

Según Emiro, él tenía la costumbre de decirle "amor" a las personas y le dijo así a Juanda.

El comediante no reaccionó de la mejor manera y gracias a ese momento, Emiro recibió su primera funa en redes sociales.

Artículos relacionados

Cabe aclarar que en ese entonces el creador de contenido no había hablado sobre sus gustos y su orientación de manera pública.

Juanda compartió las declaraciones de Emiro en sus historias tras lo ocurrido, lo que generó una ola de comentarios en su perfil, pero que gracias a esa situación se hizo muy conocido en la costa colombiana.

Además, el influenciador afirmó que ese es un episodio ya superado en su vida y que no siente resentimiento por Juanda y que al contrario, le parece uno de los mejores personajes de esta temporada de La casa de los famosos Colombia.

¿Emiro Navarro estará en MasterChef Celebrity 2026?

Emiro fue confirmado por el Canal RCN como participante de MasterChef Celebrity 2026, un reto que aceptó con mucha alegría por ser uno de sus sueños personales como lo había dicho en varias ocasiones.

Artículos relacionados

Con esta convocatoria, Emiro asume su segundo reality y sigue creciendo en su carrera en el entretenimiento y la televisión.

Muchos de sus seguidores ya están a la expectativa de ver a Emiro ante los exigentes chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso, quienes repiten formula esta temporada.

Juanda Caribe hace parte de la tercera temporada de La casa de los famosos.
Juanda Caribe hace parte de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Jhonny Rivera confirmó que viajarán a Europa, Dubái, Estambul y Kenia. Jhonny Rivera

Jhonny Rivera y Jenny López revelan detalles de su luna de miel soñada

Jhonny Rivera y Jenny López sorprendieron al revelar que su luna de miel incluirá Europa, Dubái, Estambul y un safari en Kenia.

Beba y Maiker Smith en La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Beba sufrió desmayo tras incidente con Maiker en La casa de los famosos Colombia, ¿qué le pasó?

Valerie de la Cruz rompió en llanto tras revelar detalles de lo que le ocurrió en medio de un momento que no pasó desapercibido en redes.

Aida Victoria Merlano en el programa Yo José Gabriel - Silueta de pareja. Aída Victoria Merlano

Aida Victoria y Andy Rivera avivaron rumores de romance con comprometedor video

Andy Rivera compartió un video junto a Aida Victoria Merlano en el que fue cuestionado por su relación con Xime Mua.

Lo más superlike

Reconocida influencer revela que perdió su tercer embarazo Talento internacional

Reconocida influencer revela la dura pérdida de su tercer embarazo

Una reconocida influencer compartió en redes la pérdida de su tercer embarazo y habló del difícil proceso emocional que atraviesa.

Nicolás Arrieta se le posiciona a Marilyn Patiño. Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta y Marilyn Patiño protagonizaron tenso momento en el posicionamiento: ¿qué se dijeron?

Andrés Cepeda y AnnaSofia sorprenden con su nuevo bolero Andrés Cepeda

Andrés Cepeda y AnnaSofia sorprenden al unir sus voces en su nuevo bolero "Estamos a paz"

Pepe Aguilar lanza directas advertencias a youtuber que habló sobre Ángela Aguilar Pepe Aguilar

Pepe Aguilar lanza directas advertencias a youtuber que habló sobre Ángela Aguilar

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano Salud

¿Qué es una infección respiratoria? Las enfermedades de Taliana Vargas y Aida Victoria Merlano