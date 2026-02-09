Jhonny Rivera y Jenny López revelan detalles de su luna de miel soñada

Jhonny Rivera y Jenny López siguen compartiendo con sus seguidores cada paso de esta nueva etapa que están por comenzar juntos, en medio de la expectativa por su boda, la pareja sorprendió al revelar detalles de lo que será su luna de miel.

Aunque el matrimonio será relativamente privado, el viaje posterior se perfila como una celebración a gran escala.

Artículos relacionados Emiro Navarro Emiro Navarro rompió el silencio y reveló el motivo de su pérdida de peso, ¿se operó?

¿Qué destinos eligieron Jhonny Rivera y Jenny López para sellar esta nueva etapa?

La pareja confirmó que su luna de miel tendrá como eje principal varios destinos internacionales que combinan naturaleza, cultura y lujo, uno de los puntos que más llamó la atención fue Kenia, país africano donde planean realizar un safari para observar de cerca animales emblemáticos como jirafas, elefantes y leones.

Además del safari, Jhonny Rivera y Jenny López incluyeron en su ruta paradas en Dubái y Estambul, en estas ciudades, reconocidas por su contraste entre lo moderno y lo histórico, tienen planeado realizar paseos en globo aerostático, una actividad que promete vistas impresionantes y momentos inolvidables.

Artículos relacionados Nicolás Arrieta Nicolás Arrieta y Marilyn Patiño protagonizaron tenso momento en el posicionamiento: ¿qué se dijeron?

¿Por qué la luna de miel de Jhonny Rivera y Jenny López será el verdadero centro de la celebración?

Aunque la boda está programada para el próximo 22 de febrero, los novios han dejado claro que desean mantener la ceremonia sencilla y privada.

Parte de esta decisión responde a la importancia que le han dado a la luna de miel, pues consideran que el verdadero disfrute vendrá después, cuando puedan desconectarse y dedicarse tiempo lejos de la rutina y los compromisos profesionales.

Jhonny Rivera y Jenny López sorprendieron al revelar que su luna de miel incluirá Europa. (Foto: Freepik)

Jhonny Rivera también reveló que varios momentos de su matrimonio serán grabados y compartidos parcialmente en redes sociales, permitiendo a sus seguidores acompañarlos en esta etapa tan especial.

Sin embargo, el viaje será el espacio donde ambos se permitirán vivir con mayor libertad, explorando nuevos lugares y fortaleciendo su vínculo como pareja recién casada.

Artículos relacionados Emiro Navarro Emiro Navarro confesó que su primera funa en redes sociales fue por Juanda Caribe: esto contó

¿Cuánto cuesta una experiencia como la que vivirán Jhonny Rivera y Jenny López?

El safari en Kenia, uno de los puntos más comentados del anuncio, implica una inversión importante, desde Colombia, este tipo de viaje puede costar entre 2.300 y más de 5.000 dólares por persona para paquetes que van de una a dos semanas, dependiendo del nivel de comodidad y servicios incluidos.

Jenny López aclaró rumores y contó cómo va su matrimonio. (Foto: Freepik)

A esto se suman los gastos de destinos como Dubái y Estambul, conocidos por ofrecer experiencias exclusivas, y sin duda, la luna de miel de Jhonny Rivera y Jenny López será una de las más comentadas, no solo por sus destinos, sino por el mensaje que transmiten, celebrar el amor viviendo el mundo juntos.