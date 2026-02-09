Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Nicolás Arrieta y Marilyn Patiño protagonizaron tenso momento en el posicionamiento: ¿qué se dijeron?

Nicolás Arrieta tuvo un rifirrafe con Marilyn Patiño en el posicionamiento de La casa de los famosos Colombia 3.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Nicolás Arrieta se le posiciona a Marilyn Patiño.
Nicolás Arrieta y Marilyn Patiño protagonizan tenso momento en el posicionamiento de La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos Canal RCN)

Nicolás Arrieta protagonizó un tenso momento junto a Marilyn Patiño en el posicionamiento de La casa de los famosos Colombia 3.

Marilyn Patiño le responde a Nicolás Arrieta.
Marilyn Patiño le responde a Nicolás Arrieta en el posicionamiento. (Fotos Canal RCN)

Como es habitual, antes de entrar al cuarto de eliminación, los participantes deben hacer el posicionamiento con sus compañeros que no se encuentran en peligro de abandonar la competencia.

Durante la actividad, Nicolás Arrieta decidió posicionársele a Marilyn Patiño y Sara Uribe.

¿Qué le dijo Nicolás Arrieta a Marilyn Patiño en el posicionamiento de La casa de los famosos Colombia 3?

Nicolás arremetió contra Marilyn diciéndole que quiere que se vaya de la casa porque se metió con su salud mental escudándose en los personajes que tiene en el programa.

Arrieta expresó que se sintió mal por el comentario y que estaba dando un mal ejemplo ante el público.

Además, le dijo que no confiaba en una persona sin valores ni ética. El momento fue bastante tenso entre ambos, Nicolás confesó que estaba nervioso por decirle esas palabras, pero es porque sentía admiración y respeto hacia ella y que le dolió lo que dijo.

¿Qué le respondió Marilyn Patiño a Nicolás Arrieta en el posicionamiento de La casa de los famosos Colombia 3?

Marilyn no se quedó callada y respondió que Nicolás estaba molesto porque no pudo enredarla ni hacerla caer en sus trampas y que, a diferencia de sus compañeros, ella no le tenía miedo.

La actriz también le dijo que su ropa era perfecta para la ocasión, lo que generó una reacción inmediata en el creador de contenido, quien le reclamó por juzgarlo por su aspecto.

Marilyn, lejos de arrepentirse, le dijo que era imitador de Valentino y que solo le hacían falta los cachos, asegurando que parecía un teletubie.

El rifirrafe terminó con Nicolás diciendo que ojalá no saliera de la competencia porque la convivencia entre los dos podría ser interesante.

Finalmente, esto no se pudo ver porque Marilyn quedó eliminada de la competencia junto a Sara Uribe al ser el dúo menos votado por el público.

Ambas revelaron en El After, programa conducido por Karen Sevillano y Vicky Berrio, que salieron felices y tranquilas por cómo se mostraron ante las cámaras y Colombia.

Marilyn Patiño aseguró que su salida fue tranquila y que no guarda rencores con ninguno de sus compañeros.

Incluso mencionó a Mariana Zapata, con quien tuvo varias discusiones, aclarando que no existían problemas reales y que simplemente le siguió el juego en medio de los personajes que construyó para el reality.

Marilyn Patiño quedó eliminada.
Marilyn Patiño quedó eliminada de La casa de los famosos Colombia 3. (Fotos Canal RCN)
