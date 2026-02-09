Karola lanza dura advertencia a Valentino antes de entrar a La casa de los famosos: “Te vine a sacar”

Hoy lunes 9 de febrero, durante la gala de La casa de los famosos Colombia, se dará el ingreso de una nueva participante que promete sacudir la dinámica del reality.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Psicofonía de Yeison Jiménez revelaría su verdadero temor: alguien no lo deja hablar

Se trata de Karola Alcendra, creadora de contenido costeña que llegará a la casa más famosa del país tras una semana marcada por una reciente eliminación doble.

Antes de su entrada oficial, Karola estuvo como invitada en Buen día Colombia, donde habló abiertamente sobre la forma en la que piensa relacionarse con varios de sus futuros compañeros y dejó claro que no llega con intención de hacer amigos, sino de competir.

¿Qué le dirá Karola a sus compañeros?

Durante la entrevista, Karola fue directa al referirse a Valentino, uno de los participantes que ha estado en el centro de la conversación dentro y fuera de la casa.

La creadora de contenido aseguró que, si se cruza con él, no tendrá una actitud cordial y le dejará claras sus intenciones desde el primer momento.

“Yo amiga tuya no soy, no me vengas a hablar, porque yo no quiero lambonería ni hipocresía de tu parte, más bien agárrate duro porque te quedan cinco días porque te vas, te vine a sacar”, afirmó Karola

Según explicó, muchos participantes han olvidado que La casa de los famosos es una competencia y no un espacio para construir amistades. Para ella, la falta de confrontación y de estrategia ha provocado que varios jugadores pasen desapercibidos ante el público.

Karola también mencionó a Yuli Ruiz, a quien aseguró que piensa “avispar”. En sus palabras, considera que Yuli no ha aprovechado las oportunidades dentro del reality, especialmente en su relación con Alejandro.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Se filtra video inédito del velorio privado de Yeison Jiménez: así se veía Sonia

“Yuli, tienes al bombón de Alejandro ahí y no estás haciendo nada, ¿qué pasa mi amor?”, dijo, dejando ver que no dudará en intervenir en dinámicas personales si considera que eso mueve el juego.

Sobre Alexa, Karola tuvo una opinión distinta. Reconoció que es una jugadora que aporta al programa y afirmó que ese tipo de personalidades son necesarias para mantener activa la convivencia dentro de la casa. Según explicó, su objetivo será generar reacciones, incomodar y sacar a varios de su zona de confort.

Karola Alcendra confesó sus opiniones sobre Yuli, Alexa y Valentino. (Foto Canal RCN)

¿Cuándo entra Karola Alcendra a La casa de los famosos?

Karola Alcendra ingresará oficialmente este lunes 9 de febrero a las 8:00 p. m., durante la gala presentada por Marcelo Cezán y Carla Giraldo.

Artículos relacionados Bad Bunny Bad Bunny desaparece y elimina todas sus redes sociales tras el Super Bowl

Su llegada se dará un día después de la eliminación doble en la que salieron Sara Uribe y Marilyn Patiño, un contexto que deja a la casa con varios participantes cuestionados por su bajo rendimiento en el juego.

La entrada de Karola se perfila como un punto de quiebre en la competencia, especialmente para quienes han sido señalados como “dormidos” por el público y por otros exparticipantes.