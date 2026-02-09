Beba confiesa lo que realmente siente por Jay Torres: "no me hubiera importado mi relación"

Beba abrió su corazón en La casa de los famosos Colombia 3 y le confesó a Lorena Altamirano si realmente le gusta el boricua Jay Torres, además de sorprender con una revelación sobre lo que ocurrió entre ellos en el pasado.

¿A Beba le gusta Jay Torres?

La creadora de contenido barranquillera Valerie de La Cruz, más conocida en redes sociales como Beba, sorprendió a sus fans y a su compañera Lorena Altamirano al dejar entrever que Jay Torres le gusta.

Beba dejó entrever a Lorena Altamirano que le gusta Jay Torres. (Foto: Canal RCN)

La joven de 27 años confesó que se siente confundida por la actitud que el cantante ha tenido con ella dentro de la casa, ya que en las últimas fiestas el boricua la ha evitado. Esto la llevó a pensar que podría estar tratando de prevenir inconvenientes con Sara Uribe, su expareja.

Aun así, Beba dejó claro que, aunque siente cierta atracción, no busca iniciar una relación con él, pues antes de entrar al reality del Canal RCN aseguró que está casada y no quiere ser infiel, pero admitió que el tema se vuelve más complejo estando encerrada.

Asimismo, confesó lo que pasó entre ella y Jay en el pasado.

¿Qué pasó entre Beba y Jay Torres en el pasado?

Beba sorprendió a Lorena al revelar que entre 2023 y 2024 el puertorriqueño la siguió en Instagram y le respondió una historia con un emoji de fuego; sin embargo, al notar que ella no le correspondió, dejó de seguirla.

Tras escuchar la confesión, Lorena le aconsejó no dejarse llevar por sus impulsos por respeto a su relación. Fue entonces cuando Beba soltó una frase que llamó la atención: aseguró que, si el reality hubiera comenzado unos tres meses antes, no le habría importado su relación y habría iniciado algo con Jay.

Si esto hubiera sido hace unos tres meses, seguramente a mí no me hubiera importado mi relación. Estuvimos a punto de separarnos", dijo.

Beba reveló que Jay Torres el escribió en 2024. (Foto: Canal RCN)

¿Quién es el esposo de Beba?

Andrés Gómez es el esposo de Beba, con quien contrajo matrimonio el 3 de agosto de 2024 en Barranquilla tras casi tres años de relación. Aunque ella es muy activa en redes y en televisión, él ha preferido mantenerse alejado del foco mediático y llevar su vida en un segundo plano.

Se dedica al deporte y promueve un estilo de vida saludable, algo que coincide con el contenido fitness que comparte la creadora digital.

Beba ha destacado en varias ocasiones que él ha sido un pilar fundamental en su vida personal y profesional, y que su relación se basa en la confianza, el respeto y el apoyo mutuo.