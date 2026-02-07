Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Johanna Fadul mostró a sus fans lo que está viviendo en su hogar tras su expulsión de La casa de los famosos

Johanna Fadul reapareció en redes tras su expulsión de La casa de los famosos Colombia para mostrar cómo es su vida en su hogar.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Johanna Fadul mostró a sus fans en video cómo es su vida tras su expulsión de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

La actriz colombiana Johanna Fadul reapareció nuevamente en redes sociales tras su expulsión de La casa de los famosos Colombia para mostrar a sus seguidores cómo ha sido su vida desde que El Jefe decidió apartarla de la competencia.

¿Qué mostró a sus fans Johanna Fadul de su vida tras su expulsión de La casa de los famosos Colombia?

Después de que la actriz de 40 años se vio envuelta en una polémica por referirse indebidamente a Campanita en el último posicionamiento y pedir disculpas públicamente tanto en televisión como en plataformas digitales, ha reaparecido en redes para evidenciar cómo su vida cambió tras su inesperada expulsión del reality de Canal RCN.

Johanna Fadul y Campanita en posicionamiento en La casa de los famosos Colombia 3
Johanna Fadul fue expulsada de La casa de los famosos Colombia por referirse indebidamente a Campanita en el último posicionamiento. (Foto: Canal RCN)

A través de un video publicado en su cuenta de TikTok, Johanna Fadul mostró que, aunque está en su hogar, todavía se siente como si estuviera dentro del reality. Pues ha aparecido en este, posicionándose frente a su pareja, Juanse Quintero, para reclamarle por no haber lavado los platos durante todo un mes.

El clip también la mostró discutiendo con sus perritos y con su mánager, a quien cuestiona por crear videos con Inteligencia Artificial junto a Valentino Lázaro, señalando que los resultados no se parecen en nada a ella.

Es importante destacar que Johanna hizo este video con un tono jocoso, buscando reflejar que aún se siente en competencia y, al mismo tiempo, suavizar los roces ocurridos con Campanita durante el programa.

¿Cómo reaccionaron las redes al video de Johanna Fadul?

Como era de esperarse, el video jocoso de la actriz dividió opiniones en redes: mientras algunos recordaron los motivos de su expulsión, otros destacaron su talento y pidieron que fuera reincorporada a la casa de El Jefe.

Nadie me hará odiarte", "Que vuelva Johanna a la casa, no es casa sin ella", y "La amo", fueron solo algunos de los comentarios que le dejaron.

Johanna Fadul, actriz colombiana
Johanna Fadul recibió el apoyo de varios internautas tras su expulsión de La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

¿Qué dijo Johanna Fadul tras reaparecer en redes luego de su expulsión de La casa de los famosos Colombia?

Tras su expulsión de La casa de los famosos Colombia, Johanna Fadul reapareció en redes para reflexionar sobre lo ocurrido, reconociendo que algunas de sus palabras pudieron afectar a otros y ofreciendo disculpas sinceras.

La actriz también explicó que el proceso ha sido emocionalmente difícil, y destacó que pedir perdón es una forma de asumir responsabilidad por sus acciones, dejando claro que lo sucedido no define quién es.

 

