Juliana Calderón aclaró si Yina Calderón planeó cancelar su encuentro con Andrea Valdiri en Stream Fighters
Juliana Calderón rompió su silencio y reveló si Yina Calderón planeó cancelar su encuentro con Andrea Valdiri en Stream Fighters.
Juliana Calderón ha acudido al programa radial 'Impresentables' para contar detalles de su vida y revelar si realmente su hermana Yina Calderón planeó cancelar su encuentro con Andrea Valdiri en Stream Fighters.
¿Planeó cancelar su encuentro Yina Calderón con Andrea Valdiri en Stream Fighters?
Hace unos meses, el evento organizado por Westcol se volvió toda una polémica cuando la empresaria Yina Calderón canceló, mientras estaba en el ring, su enfrentamiento con Andrea Valdiri.
Ante las especulaciones sobre su decisión, su hermana Juliana Calderón dejó entrever en 'Impresentables' que todo había sido planeado, pues al responder, titubeó por un momento, pero explicó que Yina había entrenado con esfuerzo y que ella misma le sugirió no p3l34r, ya que había cumplido con lo establecido en su contrato.
Sí... no, ella pensaba p3l34r, ella se entrenó. Madrugaba, y todos pensábamos que Yina, pero ella llegó como un toro y yo le dije: "Ya cumpliste tu parte del contrato, chao. "Quítese los guantes y hasta luego", expresó.
¿Qué opinaron las hermanas Calderón de las palabras hirientes que le lanzó Westcol a Yina Calderón en Stream Fighters?
Juliana confesó en el mismo programa, cuando le preguntaron su opinión sobre las palabras que Westcol dirigió a Yina durante el evento, que en medio del revuelo para proteger a Yina de la furia del público, ni siquiera pudieron escuchar lo que dijo.
Nosotros no escuchamos nada de lo que dijo Westcol. La verdad es esa. Ni mis hermanas ni yo escuchamos lo que dijo ese tipo", declaró.
Asimismo, declaró que hizo una tarea titánica para proteger a su hermana y que ha salido a la luz.
¿Qué hizo Juliana Calderón en Stream Fighters para proteger a Yina Calderón?
La empresaria de keratinas sorprendió al contar que, durante la trifulca en el evento, tuvo que hacerse pasar por su hermana para que el personal de seguridad la protegiera, mientras sacaban a Yina, que caminaba unos pasos detrás de ella. La situación fue tan caótica que apenas pudieron reaccionar entre empujones y gritos.
Por suerte, lograron salir ilesas, y Juliana relató que después llegaron a la casa de su hermana Leonela, donde entre risas recordaron lo sucedido mientras compartían un sencillo plato de arroz con huevo, cerrando así un día lleno de tensión con un momento de alivio y humor.
