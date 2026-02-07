Juliana Calderón aclaró si Yina Calderón planeó cancelar su encuentro con Andrea Valdiri en Stream Fighters

Juliana Calderón ha acudido al programa radial 'Impresentables' para contar detalles de su vida y revelar si realmente su hermana Yina Calderón planeó cancelar su encuentro con Andrea Valdiri en Stream Fighters.

Artículos relacionados Juliana Calderón Juliana Calderón contó cómo la hermana de Yeison Jiménez le dio la noticia de la muerte de su novio

¿Planeó cancelar su encuentro Yina Calderón con Andrea Valdiri en Stream Fighters?

Hace unos meses, el evento organizado por Westcol se volvió toda una polémica cuando la empresaria Yina Calderón canceló, mientras estaba en el ring, su enfrentamiento con Andrea Valdiri.

Yina Calderón canceló su encuentro con Andrea Valdiri en Stream Fighters. (Fotos: Canal RCN)

Ante las especulaciones sobre su decisión, su hermana Juliana Calderón dejó entrever en 'Impresentables' que todo había sido planeado, pues al responder, titubeó por un momento, pero explicó que Yina había entrenado con esfuerzo y que ella misma le sugirió no p3l34r, ya que había cumplido con lo establecido en su contrato.

Sí... no, ella pensaba p3l34r, ella se entrenó. Madrugaba, y todos pensábamos que Yina, pero ella llegó como un toro y yo le dije: "Ya cumpliste tu parte del contrato, chao. "Quítese los guantes y hasta luego", expresó.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Esposa de Yeison Jiménez reaparece en redes con esta fotografía recordando al cantante: ¿cuál?

¿Qué opinaron las hermanas Calderón de las palabras hirientes que le lanzó Westcol a Yina Calderón en Stream Fighters?

Juliana confesó en el mismo programa, cuando le preguntaron su opinión sobre las palabras que Westcol dirigió a Yina durante el evento, que en medio del revuelo para proteger a Yina de la furia del público, ni siquiera pudieron escuchar lo que dijo.

Nosotros no escuchamos nada de lo que dijo Westcol. La verdad es esa. Ni mis hermanas ni yo escuchamos lo que dijo ese tipo", declaró.

Asimismo, declaró que hizo una tarea titánica para proteger a su hermana y que ha salido a la luz.

Juliana Calderón reveló que se hizo pasar por Yina, para poder sacar del evento de Westcol. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados Juliana Calderón Juliana Calderón aseguró que Aida Merlano se burló de ella en homenaje a Yeison Jiménez: ¿cuál fue el motivo?

¿Qué hizo Juliana Calderón en Stream Fighters para proteger a Yina Calderón?

La empresaria de keratinas sorprendió al contar que, durante la trifulca en el evento, tuvo que hacerse pasar por su hermana para que el personal de seguridad la protegiera, mientras sacaban a Yina, que caminaba unos pasos detrás de ella. La situación fue tan caótica que apenas pudieron reaccionar entre empujones y gritos.

Por suerte, lograron salir ilesas, y Juliana relató que después llegaron a la casa de su hermana Leonela, donde entre risas recordaron lo sucedido mientras compartían un sencillo plato de arroz con huevo, cerrando así un día lleno de tensión con un momento de alivio y humor.