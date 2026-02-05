Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Juliana Calderón aseguró que Aida Merlano se burló de ella en homenaje a Yeison Jiménez: ¿cuál fue el motivo?

Juliana Calderón contó que Aida Merlano se rió de ella durante el homenaje a Yeison Jiménez y explicó el posible motivo.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Juliana Calderón contó por qué Aida Merlano se burló de ella en el homenaje a Yeison Jiménez
Juliana Calderón reveló los motivos que habrían llevado a Aida Merlano a burlarse de ella en el homenaje a Yeison Jiménez. (Fotos: Canal RCN)

La empresaria bogotana Juliana Calderón rompió su silencio y reveló en una entrevista que la influencer barranquillera Aida Victoria Merlano se burló de ella durante el homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena de Bogotá.

Artículos relacionados

¿Qué contó Juliana Calderón sobre lo que pasó con Aida Merlano en el homenaje a Yeison Jiménez?

Juliana Calderón abrió su corazón en una entrevista para el programa radial 'Los Impresentables', donde relató que el pasado 14 de enero la influencer barranquillera Aida Victoria Merlano asistió al homenaje realizado a Yeison Jiménez y a su equipo de trabajo con la intención, según ella, de burlarse por situaciones del pasado.

Juliana Calderón, empresaria colombiana
Juliana Calderón reveló cómo Aida Merlano se burló de ella en el homenaje a Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)

De acuerdo con su testimonio, Aida llegó al recinto acompañada de un grupo de amigos y fue Camila, esposa de uno de los fallecidos en el siniestro aéreo, quien le advirtió de su presencia.

Al mirar disimuladamente, Juliana aseguró haberla visto riéndose, algo que la lastimó profundamente y la llevó a preguntarse por qué estaba allí en un momento tan sensible.

Me dio mucha ira ver que Aida Merlano se estaba burlando durante el homenaje. Me vio, se reía. No entiendo qué hacía allá", expresó.

Artículos relacionados

¿Por qué se burló Aida Victoria Merlano de Juliana Calderón en el homenaje a Yeison Jiménez?

Según relató Juliana, cree que las burlas de Aida hacia ella podrían estar relacionadas con situaciones del pasado.

Explicó que tuvieron un problema cuando la barranquillera fue imagen de su marca de keratinas y que, además, influyeron los constantes roces que Merlano habría tenido con Yina Calderón.

Asimismo, señaló que otro posible motivo fue que en una ocasión la vieron junto a Juan David Tejada, conocido como El Agropecuario y expareja de Merlano, algo que la influencer habría tomado de manera negativa.

Aida Victoria Merlano, en entrevista con Yo, José Gabriel
Aida Merlano se habría burlado de Juliana Calderón por roces de su pasado y conflictos con Yina Calderón. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Qué reflexión dio Juliana Calderón tras las burlas que recibió de Aida Merlano en el homenaje a Yeison Jiménez?

En ese mismo espacio, Juliana le expresó a uno de los presentadores que le pareció muy inapropiada la actitud de la modelo costeña y reflexionó que habría sido preferible que se metiera con su físico u otros temas, y no con el dolor de verla sufrir por la pérdida de un ser querido.

Finalmente, la joven aseguró que nunca perdonará a Aida por lo ocurrido.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Jessica Cediel en los Premios Juventud 2024. Jessica Cediel

Jessica Cediel se quebró tras revelar el curioso sueño que tuvo con su fallecido padre

La presentadora Jessica Cediel, se mostró afectada al recordar a su padre y contó lo difícil que ha sido el proceso del duelo.

Freddy Guarín reaparece en redes sociales y cuenta lo que está viviendo Fredy Guarín

Fredy Guarín reapareció en redes y habló de desgarradora situación

Fredy Guarín, exfutbolista colombiano, compartió desgarrador testimonio tras superar una difícil situación en su vida.

Reconocida actriz colombiana ocultó su embarazo por meses y así salió a la luz la noticia Talento nacional

Reconocida actriz colombiana ocultó su embarazo por meses y así salió a la luz la noticia

Una reconocida actriz colombiana reveló que está embarazada tras meses de silencio en redes y explicó por qué decidió mantenerlo en privado.

Lo más superlike

Valentino Lázaro tuvo inesperado gesto con Campanita: ¿se dieron un beso? Valentino Lázaro

Valentino Lázaro y Campanita tuvieron inesperado gesto: ¿se dieron un beso?

Valentino Lázaro y Campanita, participantes de La casa de los famosos Colombia han dividido reacciones tras inesperado beso.

Protege tus conversaciones en WhatsApp con este sencillo truco Tecnología

WhatsApp: descubre cómo proteger tus chats y evitar que extraños espíen tus conversaciones

Reconocida presentadora rompe en llanto y envía mensaje directo al secuestrador de su madre Talento internacional

Reconocida presentadora rompe en llanto y envía mensaje directo al secuestrador de su madre

¿Bad Bunny no cantará en el Super Bowl? Rumores y un show alterno crean dudas Bad Bunny

¿Bad Bunny no cantará en el Super Bowl? Rumores y un show alterno crean dudas

¡Duelo en la televisión! Murió distinguida actriz de manera inesperada: así se confirmó la noticia Talento internacional

¡Duelo en la televisión! Murió distinguida actriz de manera inesperada: así se confirmó la noticia