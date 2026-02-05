Juliana Calderón aseguró que Aida Merlano se burló de ella en homenaje a Yeison Jiménez: ¿cuál fue el motivo?

La empresaria bogotana Juliana Calderón rompió su silencio y reveló en una entrevista que la influencer barranquillera Aida Victoria Merlano se burló de ella durante el homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena de Bogotá.

¿Qué contó Juliana Calderón sobre lo que pasó con Aida Merlano en el homenaje a Yeison Jiménez?

Juliana Calderón abrió su corazón en una entrevista para el programa radial 'Los Impresentables', donde relató que el pasado 14 de enero la influencer barranquillera Aida Victoria Merlano asistió al homenaje realizado a Yeison Jiménez y a su equipo de trabajo con la intención, según ella, de burlarse por situaciones del pasado.

Juliana Calderón reveló cómo Aida Merlano se burló de ella en el homenaje a Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)

De acuerdo con su testimonio, Aida llegó al recinto acompañada de un grupo de amigos y fue Camila, esposa de uno de los fallecidos en el siniestro aéreo, quien le advirtió de su presencia.

Al mirar disimuladamente, Juliana aseguró haberla visto riéndose, algo que la lastimó profundamente y la llevó a preguntarse por qué estaba allí en un momento tan sensible.

Me dio mucha ira ver que Aida Merlano se estaba burlando durante el homenaje. Me vio, se reía. No entiendo qué hacía allá", expresó.

¿Por qué se burló Aida Victoria Merlano de Juliana Calderón en el homenaje a Yeison Jiménez?

Según relató Juliana, cree que las burlas de Aida hacia ella podrían estar relacionadas con situaciones del pasado.

Explicó que tuvieron un problema cuando la barranquillera fue imagen de su marca de keratinas y que, además, influyeron los constantes roces que Merlano habría tenido con Yina Calderón.

Asimismo, señaló que otro posible motivo fue que en una ocasión la vieron junto a Juan David Tejada, conocido como El Agropecuario y expareja de Merlano, algo que la influencer habría tomado de manera negativa.

Aida Merlano se habría burlado de Juliana Calderón por roces de su pasado y conflictos con Yina Calderón. (Foto: Canal RCN)

¿Qué reflexión dio Juliana Calderón tras las burlas que recibió de Aida Merlano en el homenaje a Yeison Jiménez?

En ese mismo espacio, Juliana le expresó a uno de los presentadores que le pareció muy inapropiada la actitud de la modelo costeña y reflexionó que habría sido preferible que se metiera con su físico u otros temas, y no con el dolor de verla sufrir por la pérdida de un ser querido.

Finalmente, la joven aseguró que nunca perdonará a Aida por lo ocurrido.