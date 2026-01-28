Juliana Calderón reaparece desde la playa con un desgarrador video de despedida a su novio

Juliana, la hermana de Yina Calderón, reapareció en redes sociales con un emotivo video que conmovió a muchos, en el que se despidió de su novio, Juan Manuel Rodríguez, quien falleció en el accidente en el que también murió Yeison Jiménez.

¿Qué mensaje compartió Juliana Calderón en su despedida a Juan Manuel Rodríguez?

La influencer y abogada, quien actualmente se encuentra en Jamaica, compartió con sus millones de seguidores un video caminando a la orilla del mar, vestida de negro, en un momento que rápidamente llamó la atención de los internautas.

Así fue el emotivo video de Juliana Calderón caminando en la playa para despedir a su novio. (Foto: Canal RCN)

En las imágenes, Juliana aparece acompañada de la canción ‘En el muelle de San Blas’, de Maná, un tema que ha sido usado en diferentes ocasiones para despedidas y momentos de nostalgia.

Para acompañar la publicación, Juliana escribió un mensaje con un fragmento de la letra de la canción: “Ella despidió a su amor, él partió en un barco en el muelle de San Blas. Él juró que volvería y empapada en llanto, ella juró que esperaría”.

¿Cómo fue la despedida de Juliana Calderón tras la muerte de su novio?

Pese a que la relación entre Juliana Calderón y Juan Manuel Rodríguez se mantenía fuera del ojo público, solo se conoció tras la lamentable noticia del accidente aéreo.

En ese hecho, Juan Manuel falleció. Él era productor visual y hacía parte del equipo de logística del cantante Yeison Jiménez.

La pérdida también ha dejado devastada a Juliana, hermana de Yina Calderón, quien en los últimos días ha reaparecido en redes sociales con mensajes y publicaciones que han conmovido a sus seguidores.

Además, se le ha visto en homenajes al artista y en posteriores misas para conmemorar la memoria de Juan Manuel.

Por supuesto su publicación generó cientos corazones y reacciones con mensaje de apoyo como: “Fuerza Juli” o “Que triste perder un amor y no verlo nunca más”, fueron alguno de los mensajes.