Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Juliana Calderón reaparece desde la playa con un desgarrador video de despedida a su novio

Juliana Calderón compartió un emotivo video desde Jamaica para despedir a su novio, Juan Manuel.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El video de Juliana Calderón para despedir a Juan Manuel Rodríguez
Así fue el emotivo video de Juliana Calderón caminando en la playa para despedir a su novio. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

Juliana, la hermana de Yina Calderón, reapareció en redes sociales con un emotivo video que conmovió a muchos, en el que se despidió de su novio, Juan Manuel Rodríguez, quien falleció en el accidente en el que también murió Yeison Jiménez.

Artículos relacionados

¿Qué mensaje compartió Juliana Calderón en su despedida a Juan Manuel Rodríguez?

La influencer y abogada, quien actualmente se encuentra en Jamaica, compartió con sus millones de seguidores un video caminando a la orilla del mar, vestida de negro, en un momento que rápidamente llamó la atención de los internautas.

El video de Juliana Calderón para despedir a Juan Manuel Rodríguez
Así fue el emotivo video de Juliana Calderón caminando en la playa para despedir a su novio. (Foto: Canal RCN)

En las imágenes, Juliana aparece acompañada de la canción ‘En el muelle de San Blas’, de Maná, un tema que ha sido usado en diferentes ocasiones para despedidas y momentos de nostalgia.

Artículos relacionados

Para acompañar la publicación, Juliana escribió un mensaje con un fragmento de la letra de la canción: “Ella despidió a su amor, él partió en un barco en el muelle de San Blas. Él juró que volvería y empapada en llanto, ella juró que esperaría”.

¿Cómo fue la despedida de Juliana Calderón tras la muerte de su novio?

Pese a que la relación entre Juliana Calderón y Juan Manuel Rodríguez se mantenía fuera del ojo público, solo se conoció tras la lamentable noticia del accidente aéreo.

Artículos relacionados

En ese hecho, Juan Manuel falleció. Él era productor visual y hacía parte del equipo de logística del cantante Yeison Jiménez.

La pérdida también ha dejado devastada a Juliana, hermana de Yina Calderón, quien en los últimos días ha reaparecido en redes sociales con mensajes y publicaciones que han conmovido a sus seguidores.

Además, se le ha visto en homenajes al artista y en posteriores misas para conmemorar la memoria de Juan Manuel.

Por supuesto su publicación generó cientos corazones y reacciones con mensaje de apoyo como: “Fuerza Juli” o “Que triste perder un amor y no verlo nunca más”, fueron alguno de los mensajes.

 

El video de Juliana Calderón para despedir a Juan Manuel Rodríguez
Así fue el emotivo video de Juliana Calderón caminando en la playa para despedir a su novio. (Foto: Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

karina garcia y kris r Karina García

Karina García rompió el silencio y respondió a críticas por su relación con Kris R

Karina García se pronunció sobre las críticas que ha recibido por su relación con el artista Kris R.

Norma le dio un fuerte abrazo a Mateo al verlo de nuevo. Norma Nivia

Norma y Mateo protagonizaron romántico reencuentro tras días de estar separados

Norma, al ver a Mateo, se abalanzó hacia él y le dio un fuerte abrazo, evidenciando así lo mucho que lo extrañaba.

Yana Karpova reveló por qué terminó con Marlon Solórzano Talento nacional

Yana Karpova rompió su silencio y reveló los motivos por los cuales terminó con Marlon Solórzano

Yana Karpova habló por primera vez y explicó los verdaderos motivos que la llevaron a terminar su relación con Marlon Solórzano.

Lo más superlike

Muere Kōzō Shioya la voz de Majin Buu en Dragon Ball Talento internacional

¡El mundo del anime está de luto! Fallece Kōzō Shioya, la voz de Majin Buu en Dragon Ball

La voz de Majin Buu, Kōzō Shioya, falleció a los 70 años dejando un gran legado en el anime japonés.

Evaluna acompañó a Camilo en un nuevo reto deportivo y celebró su constancia en el running. Evaluna Montaner

Evaluna Montaner reaccionó al ver a Camilo Echeverry correr en una maratón

Alexa Torres confronta a sus compañeros en La casa de los famosos Colombia La casa de los famosos

Alexa Torres provoca discusiones en la casa de los famosos Colombia, ¿quién es el supervillano?

Christian Nodal les habría regalado el mismo anillo a Cazzu y Ángela Aguilar Christian Nodal

Christian Nodal le habría regalado a Cazzu y Ángela Aguilar el mismo objeto, ¿de qué se trata?

Las enfermedades cardíacas pueden avanzar sin síntomas evidentes. Salud

Razones clave para no aplazar una consulta con el cardiólogo