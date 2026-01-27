Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Expareja de Luis Alberto Posada aviva la polémica al hablar de Yeison Jiménez: “personas ardidas”

La expareja de Luis Alberto Posada se pronunció sobre Yeison Jiménez tras el homenaje que le rindió su ex.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Expareja de Luis Alberto Posada opina sin filtros sobre Yeison Jiménez
Expareja de Luis Alberto Posada opina sin filtros sobre Yeison Jiménez. (Foto: AFP y Canal RCN)

La expareja del legendario cantante de música popular Luis Alberto Posada se pronunció en redes sociales al referirse tanto a su ex como a Yeison Jiménez, tras la polémica ocurrida durante el homenaje póstumo.

¿Por qué cuestionaron a la expareja de Luis Alberto Posada sobre Yeison Jiménez?

En una dinámica de preguntas y respuestas, a la ex de Luis Alberto Posada le preguntaron cómo había visto la presentación del cantante durante el homenaje realizado en el Movistar Arena en honor a Yeison Jiménez.

Y es que, para despedir al artista, tras el accidente aéreo que le quitó la vida al cantante caldense, sus allegados decidieron realizar un homenaje para que los seguidores de Yeison pudieran despedirse de su artista favorito.

Durante el evento, varios exponentes de la música popular se presentaron para rendir tributo a su colega y amigo. No obstante, Luis Alberto Posada, quien se subió al escenario pese a las diferencias que había tenido con Yeison Jiménez en los últimos años, decidió estar presente.

Luis Alberto Posada vive momento tenso en homenaje a Yeison Jiménez
Luis Alberto Posada enfrenta incómodo episodio en tarima durante homenaje a Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)

Sin embargo, el cantante vivió un momento incómodo luego de que, tras interpretar dos canciones, los músicos del fallecido no continuaran tocando, lo que provocó que cantara la tercera canción a capela. Posteriormente, Posada expresó su sentir de inmediato ante la situación.

Luego de este episodio, Luis Alberto Posada no volvió a pronunciarse y sorprendió al unirse a la canción que varios artistas interpretaron en conjunto, titulada “El Aventurero en el Cielo”.

¿Qué dijo la expareja de Luis Alberto Posada sobre Yeison Jiménez?

La expareja del cantante habló sin filtros y aseguró que, por supuesto, vio lo ocurrido durante el homenaje, dejando claro que su número uno siempre será Luis Alberto Posada.

“Lo vi como una fan más. Indiscutiblemente, él es el caballo de la música popular, el número uno, así salgan personas ardidas e incluso colegas a decir lo contrario”, expresó.

Además, dejó claro que disfrutó de sus canciones sin ningún rencor hacia él y reiteró que lo hizo desde la posición de una seguidora más.

Como era de esperarse, sus declaraciones generaron reacciones entre los seguidores, quienes debatieron en redes con comentarios como:

“Luis Alberto es un excelente cantante, no se discute, es un artista único… pero hay otros a su nivel”, o “Nadie cantará música popular como Yeison Jiménez”.

