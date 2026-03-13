Miles de internautas han generado diversos comentarios tras los diferentes acontecimientos que se han llevado en esta semana en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, Valentino Lázaro, quien se convirtió en el líder de la semana es esta semana, ha tenido la oportunidad de tomar importantes decisiones, en especial, por los diferentes acontecimientos que se presentan en el reality.

Así también, los famosos se han sorprendido con la reciente prueba del robo de salvación en la que Valentino Lázaro tuvo la oportunidad de salvar a Juan Palau tras sacarlo de la placa de nominados.

¿Cómo se llevó a cabo la prueba del robo de salvación en La casa de los famosos Colombia?

Desde luego, Valentino Lázaro ha tenido la oportunidad en tomar varias decisiones en La casa de los famosos Colombia, en especial, por la gran variedad de opiniones que se han presentado acerca de los participantes que están dentro de la placa de nominados.

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Recordemos que, durante esta semana, las celebridades dividieron múltiples opiniones tras el inesperado sobre que leyeron los famosos en el que se reflejó que muchos entraron a la placa de nominados.

Esta fue la decisión que tomó Valentino Lázaro. | Foto: Canal RCN

Sin embargo, algunas celebridades se han salvado tras algunos acontecimientos que se han llevado a cabo en la prueba, en especial, por algunos planteamientos que se han llevado a cabo en el juego.

Por esta razón, la celebridad que se salvó de estar dentro de la placa de nominados en La casa de los famosos Colombia fue a Juan Palau tras la decisión que tomó el público en la competencia.

¿Qué decisiones se tomaron tras lo ocurrido en la prueba de beneficio y castigo en La casa de los famosos Colombia?

Tras los diferentes cambios que se han presentado dentro de La casa de los famosos Colombia, los habitantes de la habitación tormenta deberán disfrazarse de árboles durante un largo periodo de tiempo.

¿Qué beneficios y castigo recibieron los famosos? | Foto: Canal RCN

Las principales condiciones del reto se tratan acerca de que dos participantes estén disfrazados, turnándose por respectivos tiempos.

Otro de los beneficios que recibieron los famosos se trata acerca de una exquisita cena en la que tendrán la oportunidad en degustar un platillo especial.