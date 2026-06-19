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¡Luto en la televisión! Falleció reconocido integrante de Friends y Big Bang Theory: ¿quién fue?

El reconocido director James Burrows falleció a los 85 años y dejó un legado imborrable en series como Friends y The Big Bang Theory.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
¡Luto en la televisión! Falleció reconocido integrante de Friends y Big Bang Theory
¡Luto en la televisión! Falleció reconocido integrante de Friends y Big Bang Theory (Foto freepik)

El mundo del entretenimiento y la televisión internacional se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de uno de los directores y productores más influyentes de la comedia en las últimas décadas, responsable de llevar a la pantalla algunas de las series más exitosas de todos los tiempos.

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La noticia fue dada a conocer por medios internacionales luego de que su familia compartiera un comunicado en el que recordó el legado artístico que dejó a lo largo de más de cinco décadas de trayectoria en la industria audiovisual.

¿Quién fue el reconocido integrante de Friends que falleció?

Se trata de James Burrows, reconocido director y productor estadounidense que murió a los 85 años y cuya carrera estuvo marcada por importantes producciones que hicieron historia en la televisión.

A lo largo de su trayectoria, Burrows dirigió más de mil episodios de diferentes series y participó en algunos de los proyectos más recordados por el público.

Su carrera comenzó con The Mary Tyler Moore Show, pero con el paso de los años se consolidó como una figura clave detrás de exitosas producciones como Cheers, Taxi, Frasier, Friends, Will & Grace y The Big Bang Theory, entre muchas otras.

Gracias a su trabajo recibió 11 premios Emmy y fue considerado uno de los directores más importantes de la televisión estadounidense.

falleció James Burrows, figura clave de Friends y The Big Bang Theory
falleció James Burrows, figura clave de Friends y The Big Bang Theory (Foto Hubert Vestil / AFP)

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¿Cuál fue la causa de muerte de James Burrows?

Aunque la familia no reveló la causa específica de su fallecimiento, sí confirmó que el director murió de manera tranquila mientras estaba acompañado por sus seres queridos.

En el comunicado difundido a la revista People, sus familiares señalaron que decidieron celebrar la extraordinaria vida y el legado que dejó Burrows, destacando que durante más de cincuenta años fue una de las figuras más influyentes y apreciadas de la historia de la televisión.

Asimismo, resaltaron que su trabajo ayudó a moldear generaciones de comedias y llevó alegría a millones de espectadores alrededor del mundo gracias a las producciones en las que participó.

La familia también recordó que, además de sus logros profesionales, James Burrows será recordado por su calidad humana, su generosidad y la forma en que trataba a quienes trabajaban con él.

Según expresaron, tenía la capacidad de hacer sentir valoradas a las personas que lo rodeaban y era conocido por recordar el nombre de cada integrante de los equipos con los que colaboró, sin importar el cargo que desempeñaran.

Murió James Burrows, el legendario director detrás de Friends y The Big Bang Theory
Murió James Burrows de manera pacífica en su casa (Foto Amy Sussman / AFP)
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