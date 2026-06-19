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¡Luto en la Selección Colombia! Reconocido jugador sufrió una dolorosa pérdida familiar

La Federación Colombiana confirmó la muerte de un familiar cercano de uno de los futbolistas convocados al Mundial 2026.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Conmoción en la Selección Colombia por la muerte de un familiar cercano de uno de sus futbolistas
Conmoción en la Selección Colombia por la muerte de un familiar cercano de uno de sus futbolistas (Foto Mike Nowak / AFP) (Foto freepik)

La Selección Colombia se ha visto marcada por una triste noticia que enluta a uno de sus integrantes.

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Mientras el equipo se prepara para sus próximos compromisos en la Copa del Mundo, uno de los futbolistas recibió la dolorosa noticia del fallecimiento de un familiar muy cercano.

La información fue confirmada por la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), que envió un mensaje de solidaridad al jugador y a toda su familia en este complicado momento.

¿Quién es el jugador de la Selección Colombia que perdió a un familiar?

Se trata de Juan Camilo Portilla, mediocampista colombiano que actualmente milita en el Athletico Paranaense de Brasil y que hace parte de la nómina de la Selección Colombia en el Mundial 2026, donde porta el dorsal número 15.

Sin embargo, en las últimas horas tuvo que afrontar una situación personal que ha generado mensajes de apoyo por parte de aficionados y compañeros.

Juan Camilo Portilla está de luto en pleno Mundial 2026: falleció un familiar muy cercano
Juan Camilo Portilla está de luto en pleno Mundial 2026: falleció un familiar muy cercano (Foto CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

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¿Qué familiar de Juan Camilo Portilla falleció?

De acuerdo con el comunicado emitido por la Federación Colombiana de Fútbol, el familiar que perdió la vida fue Óscar Lugo Ríos, abuelo del volante colombiano.

A través de sus canales oficiales, la entidad expresó sus condolencias y manifestó su respaldo al jugador, así como a sus familiares y seres queridos.

En el mensaje, la Federación señaló que acompaña a Portilla en este difícil momento y extendió un abrazo de solidaridad y cariño para todas las personas cercanas a la familia Lugo Ríos.

“La FCF expresa su más sentido pésame por la partida de Óscar Lugo Ríos, abuelo del jugador de la Selección Colombia Masculina de Mayores, Juan Camilo Portilla. En estos momentos de profundo dolor, acompañamos a su familia, amigos y allegados, ofreciéndoles nuestro apoyo más sincero. Desde la FCF, extendemos un fuerte abrazo de solidaridad y cariño a todos quienes lo conocieron”

Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre las causas del fallecimiento de Óscar Lugo Ríos.

Asimismo, se informó que Juan Camilo Portilla no participó en el entrenamiento de la Selección Colombia realizado este 19 de junio, luego de recibir la noticia.

Por ahora, el mediocampista tampoco se ha pronunciado públicamente en sus redes sociales sobre la pérdida de su abuelo.

Juan Camilo Portilla atraviesa difícil momento tras la muerte de su abuelo
Juan Camilo Portilla atraviesa difícil momento tras la muerte de su abuelo (Foto CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
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