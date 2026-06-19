¿Quién es Manuel García Rulfo, el actor mexicano con el que relacionan sentimentalmente a Shakira?

Shakira volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales luego de que comenzaran a circular varias fotografías y videos en los que aparece acompañada de un reconocido actor mexicano.

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Las imágenes despertaron rumores sobre una posible nueva relación sentimental de la cantante colombiana, especialmente porque ambos fueron captados compartiendo en diferentes espacios de Los Ángeles.

Hasta el momento, ninguna de las dos celebridades ha confirmado que exista un vínculo amoroso, pero las especulaciones no han dejado de crecer entre los seguidores de la artista.

¿Quién es Manuel García Rulfo, la supuesta nueva pareja de Shakira?

El hombre con el que ha sido relacionada Shakira es Manuel García Rulfo, un actor mexicano nacido el 25 de febrero de 1981 en Guadalajara, Jalisco.

Desde muy joven mostró interés por el mundo audiovisual gracias a las proyecciones de cine que organizaba su abuelo. Aunque inicialmente soñaba con convertirse en fotógrafo para National Geographic, decidió estudiar comunicación y posteriormente se preparó en actuación en Estados Unidos.

Su carrera comenzó con producciones mexicanas como La última y nos vamos y 180 grados, antes de mudarse a Los Ángeles para buscar oportunidades en Hollywood.

Con el paso de los años logró participar en importantes producciones internacionales como Los siete magníficos, Viudas, Greyhound y A Man Called Otto.

Uno de sus trabajos más reconocidos es el papel de Mickey Haller en la serie The Lincoln Lawyer, producción de Netflix que le permitió ganar reconocimiento entre el público internacional.

También ha participado en la adaptación de Pedro Páramo y hace parte de la franquicia Jurassic World Rebirth.

A diferencia de otras figuras del entretenimiento, el actor suele mantener un perfil reservado y evita compartir detalles de su vida privada. Incluso, en varias oportunidades ha eliminado sus redes sociales o las ha utilizado únicamente para publicar fotografías de paisajes, animales y viajes.

Él es Manuel García Rulfo, el reconocido actor vinculado sentimentalmente con Shakira (Foto Roy Rochlin / AFP)

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¿Qué ha dicho Shakira sobre los rumores?

Por ahora, Shakira no se ha pronunciado sobre las especulaciones que la vinculan sentimentalmente con Manuel García Rulfo.

Sin embargo, en redes sociales continúan circulando imágenes en las que ambos aparecen saliendo de un hotel en Los Ángeles y un video en el que, al parecer, comparten un momento bailando salsa en un establecimiento de esa ciudad.

Las publicaciones han generado cientos de comentarios de seguidores que aseguran sentirse felices de ver a la cantante disfrutando de esta etapa de su vida, especialmente después de la mediática separación con Gerard Piqué.

Aun así, hasta el momento no existe una confirmación oficial que indique que entre Shakira y el actor mexicano exista una relación sentimental.