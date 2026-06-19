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Revelan una foto de Ismaël Koné desde el hospital tras la impactante lesión que sufrió en el Mundial

Se conoció una foto de Ismaël Koné desde el hospital tras la grave lesión que sufrió y que lo dejó fuera del Mundial 2026.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Ismaël Koné reapareció tras su grave lesión en el Mundial 2026: la foto desde el hospital se hizo viral
Ismaël Koné reapareció tras su grave lesión en el Mundial 2026: la foto desde el hospital se hizo viral (Foto ALEX GRIMM / AFP)

El Mundial 2026 ya dejó una de sus imágenes más preocupantes con la grave lesión sufrida por el canadiense Ismaël Koné, quien tuvo que abandonar el partido entre Canadá y Catar después de un fuerte choque que lo sacó del torneo.

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Ahora, horas después del accidente, una nueva fotografía del futbolista desde el hospital ha tranquilizado a miles de aficionados.

La imagen fue compartida en redes sociales por uno de sus compañeros y rápidamente se volvió viral entre los seguidores del Mundial, quienes han enviado mensajes de apoyo al mediocampista de 24 años.

La imagen que tranquilizó a los hinchas: Ismaël Koné reapareció desde el hospital tras su lesión
La imagen que tranquilizó a los hinchas: Ismaël Koné reapareció desde el hospital tras su lesión (Foto ALEX GRIMM / AFP)

¿Qué le pasó a Ismaël Koné en el partido entre Canadá y Catar?

El incidente ocurrió durante el compromiso entre Canadá y Catar, cuando Koné disputaba un balón y terminó involucrado en una fuerte acción con el futbolista catarí Assim Madibo, quien fue expulsado tras la jugada.

El mediocampista sufrió una grave lesión en su pierna izquierda y tuvo que recibir atención médica inmediata antes de ser retirado del terreno de juego en camilla.

Posteriormente se confirmó que el jugador presenta una fractura de tibia y peroné, una lesión que lo obligará a pasar por el quirófano y que lo dejaría fuera de las canchas entre cuatro y seis meses, perdiéndose el resto de la Copa del Mundo.

¿Cuál fue la foto que salió de Ismaël Koné en el hospital?

Después del partido, Moïse Bombito, compañero y amigo cercano del futbolista, compartió una fotografía inédita de Koné desde el hospital.

En la imagen se observa al jugador acostado en una camilla, vestido con una bata médica, sonriendo a la cámara y levantando una señal de paz con la mano, mientras en uno de sus brazos se aprecia una vía intravenosa mediante la cual estaría recibiendo medicamentos y tratamiento.

La publicación generó alivio entre los aficionados, quienes destacaron la actitud positiva del canadiense pese al difícil momento que atraviesa.

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¿Cómo reaccionó el jugador catarí tras lesionar a Ismaël Koné?

El entrenador de Canadá, Jesse Marsch, confirmó que Koné deberá ser operado debido a la gravedad de la lesión.

Además, reveló que Assim Madibo, futbolista involucrado en la acción, se mostró afectado por lo sucedido y acudió personalmente al vestuario canadiense para ofrecer disculpas al mediocampista por el accidente ocurrido durante el encuentro.

Ismael Koné fue enviado de urgencias y se someterá a una operación. (Foto Emilee Chinn / AFP)
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