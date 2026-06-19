Antonela Roccuzzo tomó una drástica decisión tras el falso rumor sobre el padre de Messi

El nombre de Lionel Messi volvió a ser tendencia en redes sociales, pero esta vez no por su desempeño en el Mundial 2026, sino por una fuerte desinformación que comenzó a circular sobre su entorno familiar.

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En distintas plataformas se difundió el rumor de que Jorge Messi, padre del futbolista argentino, habría fallecido mientras el jugador se encontraba concentrado con la selección.

Y es que la información se habría "confirmado" durante una transmisión del canal de streaming Luzu TV, donde la actriz Flor Peña habría mencionado la noticia en vivo.

Ante la ola de comentarios y la difusión de la noticia, Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, tomó una contundente decisión que no pasó desapercibida.

¿Cómo reaccionó Antonela Roccuzzo ante el rumor sobre el padre de Messi?

Tras la circulación de la información errónea sobre la supuesta muerte de Jorge Messi, Antonela Roccuzzo habría optado por una medida directa en redes sociales.

La empresaria y pareja del futbolista habría dejado de seguir en Instagram a varias cuentas vinculadas con la polémica: la del dueño Nicolás Occhiato, la del canal de streaming Luzu TV y la de la actriz Flor Peña, quien habría participado en la difusión del rumor en medio de la transmisión.

Esta acción fue interpretada por usuarios como una reacción contundente frente a la viralización de una información sensible que generó preocupación entre los hinchas de la selección argentina.

Antonela Roccuzzo rompió vínculos en redes tras el rumor sobre el padre de Messi (Foto Dimitrios Kambouris / AFP)

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¿Qué se sabe realmente sobre el padre de Lionel Messi?

Posteriormente, diferentes fuentes cercanas al entorno del jugador desmintieron la versión que circuló en redes sociales. De acuerdo con información oficial, Jorge Messi no ha fallecido y se encuentra atravesando un tema de salud bajo supervisión médica, con evolución favorable.

Desde el entorno familiar del futbolista también se emitió un mensaje de rechazo hacia los rumores, calificando la situación como una falta de respeto y sensibilidad frente a un tema estrictamente privado.

Asimismo, se aclaró que cualquier información relacionada con la salud de la familia Messi solo será comunicada a través de canales oficiales, y que las versiones no confirmadas no deben ser tomadas como ciertas.