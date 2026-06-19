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Luis Díaz genera preocupación por su salud en el Mundial 2026; esta es la razón

Luis Díaz llamó la atención luego de que se viralizara un curioso video en pleno debut de Colombia en el Mundial 2026.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Luis Díaz genera preocupación por su salud en el Mundial 2026
Luis Díaz apareció con hielo en el Mundial 2026 / (Foto de AFP)

Durante el debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026 frente a Uzbekistán, un momento en los minutos finales del partido empezó a generar conversación en redes sociales. Una imagen desde el banco de suplentes abrió dudas sobre el estado físico de Luis Díaz.

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¿Qué mostró el video de Luis Díaz en el Mundial 2026?

En el registro que se difundió en plataformas digitales se observa a Luis Díaz sentado en el banco de suplentes con una bolsa de hielo en la pierna derecha, luego de haber sido sustituido durante el partido.

La escena llamó la atención porque el atacante había tenido un papel activo en el encuentro, participando constantemente en acciones ofensivas y siendo uno de los referentes del frente de ataque de la Selección Colombia.

A partir de ese momento, surgieron preguntas entre los seguidores sobre si se trataba de una medida preventiva o de una molestia puntual durante el juego.

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¿Cuál es el estado de Luis Díaz tras el partido de la Selección Colombia?

Después de abandonar el terreno de juego, el jugador permaneció en el banco de suplentes acompañando a sus compañeros. También se le vio participando en la celebración del tercer gol de Colombia, lo que contribuyó a que la atención sobre su condición física no aumentara de inmediato.

Aunque la imagen del hielo en su pierna generó inquietud, su presencia activa en el cierre del partido sugiere que se trataría de una situación controlada y que no requiere de preocupación.

¿Qué mostró el video de Luis Díaz en el Mundial 2026?
Luis Díaz genera conversación en el Mundial 2026 / (Foto de AFP)

Así mismo, en redes destacan que el equipo técnico encabezado por Néstor Lorenzo, ha manejado este tipo de situaciones con precaución durante el torneo, buscando evitar sobrecargas en los jugadores clave.

En ese contexto, la sustitución de Díaz se entiende a modo de prevención más que de alarma.

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¿Luis Díaz seguirá jugando con la Selección Colombia?

Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial por parte del cuerpo técnico ni del propio jugador respecto a una posible lesión o incapacidad para los próximos encuentros. Tampoco se han reportado novedades médicas que indiquen una ausencia inmediata.

En el entorno de la Selección Colombia, la expectativa se mantiene sobre su evolución en los próximos días, especialmente por los siguientes partidos de la fase de grupos.

En redes sociales, el tema sigue generando conversación, mientras los aficionados esperan nuevas actualizaciones sobre su condición física y su disponibilidad para continuar en el torneo.

¿Luis Díaz seguirá jugando con la Selección Colombia?
Luis Díaz seguirá jugando con la Selección Colombia en el Mundial 2026 / (Foto de AFP)
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