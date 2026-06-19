Tini rompió el silencio luego de que Greeicy hablara sobre su relación amorosa: “TE AMOOO”

Greeicy Rendón sorprendió a sus seguidores luego de participar en una entrevista en la que aseguró que su relación con Mike Bahía había llegado a su fin y que actualmente mantenía un romance con la cantante argentina Tini Stoessel.

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Las declaraciones no tardaron en hacerse virales y desataron todo tipo de comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios llegaron a creer que se trataba de una confesión real.

Sin embargo, horas después se conocieron más detalles sobre el contexto de la entrevista y la propia Tini habría regresado a redes de una forma que llamó la atención de sus seguidores.

Tini rompió el silencio luego de que Greeicy Rendón hablara de una supuesta relación amorosa (Foto Dimitrios Kambouris / AFP)

¿Qué dijo Greeicy Rendón sobre una supuesta relación con Tini?

Durante la conversación, Greeicy relató que su historia de amor con Mike Bahía habría terminado porque conoció a otra persona dentro de su círculo cercano de amigas y comenzó a desarrollar sentimientos por ella.

La artista incluso aseguró que esa nueva persona era Tini Stoessel, una afirmación que rápidamente se difundió en plataformas como X, Instagram y TikTok, donde miles de usuarios comenzaron a comentar la inesperada noticia.

Las declaraciones provocaron sorpresa entre los fanáticos de ambas cantantes, especialmente porque Greeicy y Mike Bahía son considerados una de las parejas más estables de la industria musical latinoamericana.

“Mi relación con Mike se terminó [...] No quiero llorar [...] La gente idealiza las relaciones [...] Bueno al final hay cosas que finalizan, hay cosas que terminan. Al final vamos a terminar unidos por siempre porque tenemos un hijo [...] Empecé a tener una afinidad, un poquito más allá con una de las chicas [...] Es Tini”, reveló.

Greeicy Rendón habló de un supuesto romance con Tini (Foto Canal RCN)

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¿Cómo reaccionó Tini Stoessel ante las declaraciones de Greeicy?

Aunque la cantante argentina no respondió directamente a las declaraciones de Greeicy Rendón, sí publicó un video en una de sus cuentas alternas en redes sociales mientras se arreglaba el cabello.

“El resultado estuvo bien!!!!! TE AMOOO”, escribió en su publicación de Instagram

Sin embargo, poco después se aclaró que el formato del programa donde participó Greicy consiste en crear historias ficticias y noticias inventadas con fines humorísticos, por lo que la supuesta separación de Mike Bahía y el presunto romance con Tini nunca fueron reales.