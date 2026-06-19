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Neymar no jugará contra Haití en el Mundial 2026; la razón genera preocupación entre los fans

Neymar llama la atención de los fans luego de que Ancelotti, director del equipo, explicara por qué no jugará ante Haití.

SuperLike Por: Tatiana Romero Torres
Neymar no jugará contra Haití en el Mundial 2026
Neymar continúa lesionado en el Mundial 2026 7 (Foto de AFP)

Antes del segundo partido de Brasil en el Mundial 2026, la atención está puesta en Neymar, quien no aparece en la convocatoria y vuelve a quedar fuera en un momento clave, mientras crecen las dudas sobre cómo afrontará el equipo el duelo ante Haití sin una de sus figuras claves.

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¿Por qué Neymar no juega con Brasil ante Haití en el Mundial 2026?

Neymar no jugará el partido de Brasil ante Haití en el Mundial 2026 porque aún no está completamente recuperado de una lesión en el gemelo derecho, una molestia que viene cargando desde mayo, cuando se presentó durante un partido con Santos frente a Coritiba.

Desde entonces, el jugador ha estado en proceso de recuperación, pero no ha logrado alcanzar su mejor condición física para competir al más alto nivel.

¿Por qué Neymar no juega con Brasil ante Haití en el Mundial 2026?
Neymar no jugará con Brasil ante Haití en el Mundial 2026 / (Foto de AFP)

Por esa razón, el cuerpo técnico de la Brazil national football team tomó la decisión de no incluirlo en la lista de viajeros para este compromiso. La prioridad, según el plan interno del equipo, es evitar cualquier tipo de recaída y manejar su recuperación de forma progresiva.

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Mientras el resto del plantel se desplaza a Filadelfia para disputar el encuentro, Neymar se queda en Nueva Jersey realizando trabajos de recuperación y seguimiento médico con el objetivo de seguir avanzando en su proceso físico.

Aunque el delantero hacía parte de la convocatoria inicial, su debut en el torneo se sigue postergando y todavía no hay una fecha confirmada para su regreso. Todo dependerá de su evolución en los próximos días y de cómo responda su cuerpo a las cargas de trabajo.

Neymar se encuentra en proceso de recuperación por una lesión de rodilla.
Neymar se encuentra en proceso de recuperación por una lesión de rodilla. Foto AFP/FRANCK FIFE

Incluso, dentro del entorno de la selección, se contempla la posibilidad de que su regreso se dé en una fase más avanzada del campeonato, siempre y cuando logre estar en buenas condiciones.

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¿Qué jugadores de Brasil van a jugar contra Haití en el Mundial 2026?

Sin Neymar, Brasil afronta el partido con una nómina ya definida para mantener el equilibrio del equipo.

¿Qué jugadores de Brasil van a jugar contra Haití en el Mundial 2026?
Neymar quedó fuera de la nómina que jugará contra Haití / (Foto de AFP)

Estos serían los jugadores que estarían listos para el encuentro:

  • Alisson Becker
  • Roger Ibáñez
  • Marquinhos
  • Gabriel Magalhães
  • Douglas Santos
  • Casemiro
  • Bruno Guimarães
  • Lucas Paquetá
  • Vinícius Júnior
  • Igor Thiago
  • Raphinha

La idea del técnico Carlo Ancelotti es mantener un equipo equilibrado, con una defensa sólida que le permita controlar los momentos del partido y evitar riesgos innecesarios, mientras en ataque apuesta por la velocidad y la movilidad de sus jugadores para generar opciones de gol.

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