El sector cultural colombiano se encuentra de luto tras conocerse el fallecimiento de una reconocida artista y gestora cultural que dedicó gran parte de su vida a impulsar el arte y el intercambio cultural en el país.

Artículos relacionados Mundial de fútbol Revelan qué pasó con el camarógrafo que cayó durante el partido Colombia vs. Uzbekistán: así salió del estadio

La noticia se dio a conocer este 18 de junio a través de diferentes publicaciones en la red social X, donde personalidades del ámbito artístico, instituciones y figuras públicas compartieron mensajes de despedida para rendir homenaje a su legado y trayectoria.

¿Quién fue la artista y gestora cultural que falleció?

Se trata de Dalita Navarro, quien murió en Bogotá a los 81 años. Nacida en Maracaibo, Venezuela, y posteriormente nacionalizada colombiana, fue una reconocida ceramista, artista y gestora cultural que logró consolidarse como una de las figuras más importantes de la cerámica contemporánea en Colombia.

A lo largo de su carrera desarrolló obras inspiradas en la naturaleza y la tierra, convirtiéndose en una referente dentro del panorama artístico nacional.

Además de su trabajo creativo, también impulsó importantes proyectos culturales. Se desempeñó como directora del Centro Venezolano de Cultura de la Embajada de Venezuela en Colombia, desde donde promovió el intercambio artístico y cultural entre ambos países.

Una de las primeras personas en confirmar públicamente la noticia fue Martha Ortiz, exdirectora del Museo de Arte Moderno de Bogotá, quien publicó un emotivo mensaje para despedirse de quien describió como una gran amiga y una mujer comprometida con el arte.

Murió Dalita Navarro, reconocida artista y gestora cultural: el mundo del arte está de luto (Foto freepik) (Foto RAUL ARBOLEDA / AFP)

Artículos relacionados Mundial de fútbol Video inédito durante el partido Colombia VS Uzbekistán: así quedó el camarógrafo tras la caída

¿Quiénes se despidieron de Dalita Navarro?

Tras conocerse su fallecimiento, distintas figuras públicas y entidades expresaron sus condolencias y resaltaron el legado que deja en el mundo de la cultura.

El director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, escribió un mensaje en el que recordó la cercanía que tuvo con la artista:

“Por Dalita Navarro, todo mi cariño. La quise mucho en vida y disfruté de su amistad, fui testigo de su amor por Colombia y de su valentía enorme en los momentos más duros. Se va una artista, una extraordinaria mujer y una defensora de la democracia continental”.

Por su parte, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá destacó su aporte al fortalecimiento del diálogo cultural entre Colombia y Venezuela.

“El arte, la memoria y el diálogo entre culturas encuentran en Dalita Navarro un legado que permanecerá vivo. Ceramista, gestora cultural y promotora del intercambio artístico entre Colombia y Venezuela, dedicó su vida a fortalecer los vínculos entre ambos países a través de la creación y la gestión cultural”.

La entidad también expresó sus condolencias a los familiares, amigos y a toda la comunidad artística que compartió con la gestora cultural durante décadas.

Asimismo, el expresidente Iván Duque también lamentó su fallecimiento y recordó la calidad humana de Dalita Navarro.

“Recibo con inmenso dolor el fallecimiento de Dalita Navarro, viuda del expresidente Belisario Betancur. Compartí con ella en múltiples ocasiones y siempre recordaré su carácter, su dulzura, su sentido del humor y su inmenso amor por Colombia. Mi solidaridad con todos sus seres queridos”.