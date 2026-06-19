Andrea Guerrero frenó rumores sobre su aparición en el Mundial 2026: "estaba muy emocionada"

Durante la transmisión previa al partido de Colombia en el Mundial 2026, la presencia de la periodista Andrea Guerrero generó conversación en redes por su comportamiento en el estadio Azteca mientras participaba en el cubrimiento del evento para el Canal RCN.

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En medio del calentamiento de la Selección Colombia, su recorrido por la cancha junto al periodista Ricardo Henao y el saludo al arquero David Ospina fueron algunos de los momentos que se viralizaron, originando diferentes interpretaciones sobre su actitud.

¿Qué pasó con Andrea Guerrero en el Mundial 2026?

Durante la jornada previa al partido entre Colombia y Uzbekistán, Andrea Guerrero caminó por el terreno de juego del estadio Azteca en medio de la cobertura oficial.

En ese espacio, donde los medios acreditados pueden acceder para producir contenido, la periodista interactuó con su equipo de trabajo mientras la Selección realizaba su calentamiento.

Andrea Guerrero compartió detalles de su visita al Mundial 2026 / (Foto de Freepik)

Uno de los fragmentos que más circuló en redes fue una breve frase que expresó durante la transmisión, lo que llevó a que algunos internautas comenzaran a comentar y a plantear distintas interpretaciones sobre su estado en ese momento.

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¿Qué dijo Andrea Guerrero a través de sus redes sociales?

Tras la circulación de los videos y comentarios, Andrea Guerrero publicó un mensaje en el que se refirió a las interpretaciones que surgieron.

En su explicación, señaló que su presencia en la cancha correspondía a una labor profesional en un evento autorizado por la organización del torneo y que su reacción estaba relacionada con la emoción del momento.

Andrea Guerrero compartió reflexión en redes sociales / (Foto de Freepik)

En su pronunciamiento, también hizo habló de la manera en que se interpretan las emociones de las mujeres en espacios públicos. Según dijo, su intención fue aclarar que se encontraba cumpliendo con su trabajo periodístico en medio de un entorno de alta intensidad como lo es un Mundial de fútbol.

La periodista también recordó que este tipo de señalamientos no son nuevos para ella, ya que en ocasiones anteriores su comportamiento en transmisiones deportivas ha sido interpretado de distintas formas en redes sociales, lo que ha generado debate entre usuarios.

El mensaje de Andrea Guerrero cerró con una reflexión sobre la manera en que se interpretan las emociones en espacios públicos y el impacto que esto tiene en figuras del periodismo.

En su pronunciamiento, reiteró que se encontraba cumpliendo con su trabajo durante la cobertura del Mundial 2026 y pidió que su actuación fuera vista desde el contexto profesional en el que ocurrió.