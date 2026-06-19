Neymar rompió el silencio tras perderse el duelo de Brasil vs Haití en el Mundial 2026

Antes del partido entre Brasil y Haití, gran parte de la atención estuvo puesta en Neymar. Aunque no pudo estar en el campo de juego, el futbolista siguió de cerca a la selección y posteriormente compartió un mensaje que no pasó desapercibido entre los aficionados.

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¿Qué pasó con Neymar antes del partido entre Brasil y Haití?

Neymar no estuvo disponible para el compromiso de Brasil ante Haití en el Mundial 2026 debido a una lesión muscular en el gemelo derecho que sufrió en mayo durante un encuentro con Santos.

Desde entonces, el delantero ha permanecido bajo seguimiento médico y continúa trabajando en su recuperación. Por esta razón, el cuerpo técnico liderado por Carlo Ancelotti decidió no arriesgarlo y mantenerlo alejado de la competencia mientras se mejora.

Neymar llama la atención en el Mundial 2026 / (Foto de AFP)

La decisión también implicó que Neymar permaneciera en Nueva Jersey realizando trabajos de recuperación, mientras el resto de la delegación viajaba para afrontar el encuentro correspondiente a la fase de grupos.

Su ausencia llamó la atención porque se trata de su primera convocatoria con Brasil desde la lesión de rodilla que sufrió en octubre de 2023. Aunque todavía no ha podido debutar en el torneo, la expectativa sigue puesta en una posible reaparición en las próximas semanas, dependiendo de su evolución.

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¿Qué compartió Neymar en sus redes sociales?

A través de su cuenta de Instagram, Neymar mostró que siguió atentamente el partido de Brasil pese a no estar presente con el equipo.

El futbolista compartió una fotografía en sus historias en la que aparecía acostado mientras observaba la transmisión del encuentro por televisión. La publicación comenzó a circular entre los seguidores, quienes interpretaron la imagen como una muestra de apoyo a su grupo.

Aunque la publicación no estuvo acompañada de un mensaje extenso, sí permitió ver cómo vivió el compromiso desde la distancia mientras continúa enfocado en regresar a las canchas.

La imagen también sirvió para despejar dudas sobre su situación, ya que dejó en evidencia que sigue pendiente de cada paso de Brasil en el Mundial 2026. Por ahora, los fans siguen atentos a cualquier novedad sobre su recuperación y a la posibilidad de verlo nuevamente en la cancha.

¿Cuándo podría volver a jugar Neymar con Brasil?

Por el momento, la selección brasileña mantiene cautela con el proceso de recuperación del delantero. El objetivo es que pueda regresar cuando esté completamente recuperado y sin riesgo de recaídas.

Aunque todavía no existe una fecha oficial para su regreso, desde el entorno del equipo confían en que pueda volver a estar disponible más adelante en el Mundial 2026, siempre que su evolución física sea favorable durante los próximos días.