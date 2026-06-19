Un influencer mexicano identificado en redes sociales como Arturo Méndez desató revuelo luego de compartir un video en el que habló sobre los colombianos que asistieron al Estadio Azteca.

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¿Qué dijo el influencer mexicano sobre los colombianos que asistieron al Mundial 2026?

Como bien se conoce, el pasado miércoles 17 de junio la Tricolor debutó en la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde le ganó 3-1 a Uzbekistán. Durante el encuentro futbolero, gran parte de los asistentes al estadio eran colombianos.

A través de varios videos virales que salieron a la luz, se vio cómo los compatriotas celebraron el triunfo y alentaron a la Selección Colombia durante todo el partido.

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Un reconocido influencer decidió dar su opinión y desató revuelo en redes sociales luego de sus declaraciones.

Influencer mexicano desató polémica por lo que dijo sobre los colombianos que apoyaron a la Tricolor.(Foto: AFP)

“¿Tenemos la selección que nos merecemos? Deberíamos aprenderles mucho a los aficionados de Colombia”, dijo inicialmente en su video, mientras aparecían imágenes de los colombianos saltando y celebrando durante el partido en el estadio.

“Hicieron pesar más el Estadio Azteca que los mexicanos en la inauguración del Mundial el pasado jueves 11 de junio”, agregó.

El creador de contenido también aseguró que los colombianos no fueron al estadio a grabarse para las redes sociales, sino a acompañar a su selección.

“A apoyar, a bailar, a festejar. Todos los festejos de los goles, no veías a un solo c@br0n grabándose como lo vimos en el Estadio Azteca con la Selección mexicana”, expresó.

¿Por qué el influencer causó revuelo tras elogiar a los colombianos?

En el video, Arturo Méndez también aseguró que los colombianos son conscientes del privilegio que representa acompañar a su selección en una Copa del Mundo.

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Además, señaló que la victoria se vivió a través del apoyo constante de los hinchas, las porras y el “empuje” en las tribunas, y no por la intención de crear contenido para las redes sociales.

Influencer mexicano desató polémica por lo que dijo sobre los colombianos que apoyaron a la Tricolor. (Foto: AFP)

El influencer también afirmó que el aficionado que verdaderamente disfruta el fútbol fue al Estadio Azteca a acompañar a su selección durante este importante encuentro.

Sin embargo, sus declaraciones dividieron opiniones y desataron una ola de reaccciones en redes sociales.

Muchos reaccionaron con críticas, especialmente por las comparaciones que hizo entre la afición colombiana y la mexicana.