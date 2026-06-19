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Colombia reapareció luego de su triunfo contra Uzbekistán en el Mundial; así fue su entrenamiento

Los jugadores de la Selección Colombia se dejaron ver entrenando luego de primer partido en el Mundial 2026.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
reaparece seleccion colombia en mundial 2026
Colombia reaparece tras victoria contra Uzbekistán/AFP: YURI CORTEZ

La Selección Colombia reapareció en redes sociales luego su victoria contra la Selección de Uzbekistán en su primer partido en el Mundial 2026.

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Los jugadores de la tricolor se dejaron ver nuevamente en entrenamiento para lo que será su próximo encuentro deportivo del Mundial 2026.

colombia reaparece en redes sociales

Recordemos que, los deportistas lograron llevarse la victoria luego de su primer partido contra Uzbekistán, donde quedaron con un resultado 3-1, con goles de Daniel Muñoz, Luis Díaz y Jaminton Campaz.

Con dicho triunfo los cafeteros lograron liderar la tabla del Grupo K, al que pertenecen, teniendo hasta el momento 3 puntos.

Luego de su triunfo, la Selección Colombia se mostró muy feliz, pero ahora está enfocada a su próximo partido.

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A través de la cuenta oficial de Instagram de la Selección Colombia, se compartieron dos carrusel con fotografías y videos del entrenamiento que tuvieron para rendir de la mejor manera para el siguiente encuentro.

"Nos reportamos después del debut. Aquí no paramos. Pasamos página y ya pensamos en nuestro próximo reto", escribieron.

Tras sus revelaciones, lograron miles de corazones y comentarios donde los llenaron de elogios y mensajes de cariño, y aliento para que puedan obtener también la victoria nuevamente.

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¿Cuándo juega la Selección Colombia otra vez y contra quién?

La Selección Colombia deberá disputar el próximo partido contra la Selección de República Democrática del Congo el martes 23 de junio a las 9:00 p.m., hora Colombia en el Estadio Akron Guadalajara, en México.

seleccion colombia entrenando en el mundial 2026

Dicho encuentro deportivo lo podrás sintonizar a través de la pantalla, la aplicación y el canal de YouTube del Canal RCN, donde podrás conocer todos los detalles de este juego; además de que desde antes podrás conectar a la previa y saber más de todo lo que está ocurriendo con la Selección Colombia en el Mundial 2026.

Cabe destacar que, luego de este partido, Colombia deberá competir contra Portugal el sábado 27 de junio a las 6:30 p.m., cuyo encuentro también podrás ver por Canal RCN.

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