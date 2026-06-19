Celebración de colombianos en el Metro de México desató revuelo; así quedaron captados en video

Luego del reciente triunfo de la Selección Colombiaen su debut en el Mundial 2026, varios colombianos se apoderaron de las redes sociales gracias a una particular celebración que protagonizaron en el Metro de Ciudad de México.

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¿Cómo celebraron los colombianos el triunfo de Colombia en el Metro de México?

Tras la victoria de Colombia frente a Uzbekistán, miles de hinchas que asistieron al estadio continuaron celebrando por las calles y los diferentes medios de transporte de la capital mexicana.

Como se recuerda, la Selección Colombia inició su participación en el Mundial 2026 con una victoria que desató la emoción de los aficionados que viajaron para acompañar al equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

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Las imágenes que se hicieron virales muestran a decenas de colombianos vestidos con la camiseta de la selección, cantando y disfrutando que dejó el primer encuentro deportivo.

En el video se observa a varios aficionados realizando un tradicional “trencito”, pasando de un vagón a otro mientras celebraban el triunfo de la Tricolor.

Además, los hinchas entonaban cánticos relacionadas con el marcador del encuentro.

“No fue uno, ni fueron dos, fueron tres”, se escucha decir a varios colombianos mientras de fondo también sonaba música vallenata.

El momento llamó la atención de muchos medios de comunicación de este país luego de que se hiciera viral el video.

“No sabemos si eran los vagones del Metro o el carnaval de Colombia”, escribió un medio local en la publicación.

¿Cómo fue la presencia de los colombianos en el debut mundialista?

La presencia de los hinchas colombianos en México ha sido uno de los temas más comentados desde el inicio del Mundial 2026.

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Según se conoció que 80.824 espectadores asistieron al Estadio Azteca para presenciar el encuentro entre Colombia y Uzbekistán.

Gran parte de los asistentes fueron seguidores colombianos, quienes llenaron las tribunas y acompañaron al equipo durante todo el compromiso.

Ahora, la selección Colombia deberá cumplir con su segundo reto en el Mundial 2026 al enfrentarse a RD Congo, el próximo martes a las 9 de la noche en el Estadio Guadalajara el cual será trasmitido por el Canal RCN.