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¿Nació el hijo de Isabella Ladera y Hugo García? Foto junto a un bebé emociona a fans

Isabella Ladera y Hugo García generaron expectativa tras una foto junto a un bebé que despertó rumores sobre su hijo.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Foto de Hugo García junto a un bebé ilusiona a fans: ¿ya nació el hijo de Isabella Ladera?
Foto de Hugo García junto a un bebé ilusiona a fans: ¿ya nació el hijo de Isabella Ladera? (Foto AFP: Giorgio Viera | Freepik).

Isabella Ladera y Hugo García generaron expectativa entre sus seguidores luego de que una fotografía junto a un bebé fuera relacionada momentáneamente con el nacimiento de su hijo. La imagen emocionó a varios fans, quienes comenzaron a preguntarse si la pareja ya habría recibido al nuevo integrante de su familia y si la publicación sería una señal de que estarían compartiendo pistas.

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¿Isabella Ladera y Hugo García se convirtieron en padres?

Durante la tarde del pasado jueves 18 de junio, Hugo García, pareja sentimental de Isabella Ladera, sorprendió a sus cientos de seguidores en redes sociales al publicar una imagen que por un instante generó gran emoción.

Hugo García mostró el avanzado embarazo de Isabella Ladera
Hugo García ilusionó a sus seguidores con mensaje sobre su futuro hijo. (Foto: AFP y Freepik)

El deportista de alto rendimiento dejó ver a un bebé acostado con su respectivo pijama sobre una pequeña cobija acomodada en lo que parece ser un sofá, a través de una fotografía compartida por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores.

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Sin embargo, varios internautas rápidamente se percataron de que se trataba de un bebé falso con el que la pareja ha venido practicando para estar listos para la llegada de su hijo, quien está próximo a nacer.

La instantánea estuvo acompañada de un mensaje en el que Hugo dejó claro que su bebé aún no había nacido: “Un día estás entrenando para saltar de un avión, y al otro para cómo cambiarle el pañal a tu bebé”.

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Con esto, Isabella Ladera y Hugo García dejaron claro que su hijo aún no ha nacido y que continúan preparándose para su llegada, mientras comparten con sus seguidores algunos detalles de esta etapa que viven como pareja.

¿Cuándo nacerá el hijo de Hugo García e Isabella Ladera?

La llegada del bebé de Isabella Ladera estaría cada vez más cerca y, aunque la creadora de contenido venezolana no ha confirmado el día exacto en el que dará a luz, sus seguidores han intentado descifrar el posible nacimiento con base en las semanas de embarazo que ha compartido.

Según estos cálculos, el pequeño podría llegar entre finales de junio y los primeros días de julio, mientras la pareja continúa preparando todo para recibirlo.

Isabella Ladera sorprendió al aparecer con un bebé en brazos junto a Hugo García
Isabella Ladera sorprendió al aparecer con un bebé en brazos junto a Hugo García (Foto Ivan Apfel / AFP) (Foto freepik)
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