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Smayv, expareja de Karina García, compartió mensaje de buenos deseos en medio de rumores de embarazo

La publicación de Smayv generó diferentes reacciones en redes sociales entre seguidores de la influenciadora.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Smayv, ex de Karina García, sorprende con mensaje de buenos deseos en plena ola de rumores de embarazo
Smayv, ex de Karina García, sorprende con mensaje de buenos deseos en plena ola de rumores de embarazo. (Foto Canal RCN | Freepik).

Smayv, expareja de Karina García, llamó la atención de sus seguidores tras compartir un mensaje de buenos deseos en medio de los rumores que relacionan a la influenciadora con un posible embarazo. Su publicación generó comentarios entre quienes siguen de cerca la situación.

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¿Cuál fue el mensaje que compartió Smayv en medio de los rumores de embarazo de Karina García?

Durante la mañana de este viernes 19 de junio, Santiago Mesa, mejor conocido en redes sociales como Smayv, sorprendió a sus cientos de seguidores con un mensaje motivador en medio de los rumores de embarazo de su expareja sentimental y madre de su hijo, Karina García.

Karina García volvió a despertar rumores de embarazo tras celebrar el triunfo de Colombia
Karina García celebró la victoria de Colombia y desató rumores de embarazo. (Fotos: Canal RCN y AFP)

Aunque el joven cantante no hizo alusión directa a los rumores que apuntan a la llegada de un tercer hijo en la vida de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, internautas han estado atentos a posibles reacciones del círculo de la influenciadora en busca de pistas que confirmen dicha información, difundida por Yina Calderón.

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Por ello, el reciente mensaje de Smayv llamó la atención, pues en este deseó a su fanaticada un excelente día para seguir trabajando por nuevas oportunidades.

“Que tengan un excelente día. Todos los días es una nueva oportunidad de hacerlo bien”,escribió junto a una fotografía suya compartida a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores.

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Hasta el momento, Smayv no ha hecho ninguna mención directa sobre los rumores, sin embargo, los internautas continúan atentos a sus posibles declaraciones, especialmente en caso de confirmarse la información, en busca de conocer su postura frente a la situación.

¿Karina García está embarazada de su tercer hijo?

Vale la pena recordar que el rumor sobre el embarazo de Karina García inició semanas atrás luego de que Yina Calderón lo insinuara abiertamente en sus redes sociales, ocasionando un gran revuelo entre los internautas.

Pues recordemos que la polémica influenciadora ha filtrado con éxito los embarazos de varias famosas de Colombia, por lo que muchos creen que esta no sería la excepción. Por lo pronto solo queda esperar un pronunciamiento directo por parte de la paisa, quien se ha mantenido al margen de los rumores.

Yina Calderón reavivó los rumores sobre Karina García con inesperada confesión en vivo
Yina Calderón reavivó los rumores sobre Karina García con inesperada confesión en vivo (Foto Canal RCN)
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