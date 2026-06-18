Hijos de James Rodríguez se llevaron la atención en el partido de Colombia vs. Uzbekistán | FOTO

Salomé y Samuel, hijos de James Rodríguez, se llevaron varias miradas durante el partido entre Colombia y Uzbekistán que se llevó a cabo en México por un particular detalle que no pasó desapercibido en redes sociales.

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¿Cuál fue el particular detalle que puso los ojos sobre los hijos de James Rodríguez durante Colombia vs. Uzbekistán?

El pasado miércoles 17 de junio se llevó a cabo el primer partido de la Selección Colombia en el Mundial de Fútbol 2026, que se disputó contra Uzbekistán en las instalaciones del Estadio Azteca de Ciudad de México.

Mamá de James Rodríguez llegó a México para apoyar a la Selección Colombia en el Mundial 2026. (Foto AFP: Timothy A. Clary).

Previo al encuentro deportivo, los hijos de James Rodríguez se llevaron la atención de los fanáticos del fútbol luego de publicar en sus redes sociales oficiales una fotografía en donde se mostraron listos para disfrutar de este histórico momento.

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Salomé y Samuel sacaron su espíritu deportivo al lucir la camiseta de la Tricolor, además de gorras y una enorme bandera de Colombia que la joven sostuvo sobre sus hombros durante gran parte de la jornada. Gracias a los llamativos atuendos con los que acompañaron a la Selección Colombia, su apoyo no pasó desapercibido y rápidamente despertó comentarios entre los aficionados.

Como ha ocurrido en otras oportunidades, Salomé y Samuel no quisieron perderse este importante momento en la carrera de su padre y volvieron a demostrar el apoyo que siempre le brindan, especialmente cuando viste la camiseta de la Selección Colombia.

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¿Cómo quedó el marcador Colombia vs. Uzbekistán?

La Selección Colombia comenzó con pie derecho su participación en el Mundial 2026 tras vencer 3-1 a Uzbekistán en su primer partido correspondiente al Grupo K.

El equipo dirigido por la Tricolor tomó ventaja desde los primeros minutos gracias a una anotación de Daniel Muñoz, con ayuda de Luis Díaz. Más adelante, el propio atacante guajiro anotó otro gol, esta vez con ayuda de Gustavo Puerta.

El tercer gol llegó con Jaminton Campaz, logrando así los primeros tres puntos en su paso por el Mundial.