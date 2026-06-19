Camilo Triana sorprendió a su mamá con viaje para ver a Colombia y su reacción causó risas

El reconocido influencer colombiano Camilo Triana mostró cómo le dio a su mamá la noticia de que irían juntos a un partido de la Selección Colombia, y su reacción conmovió a más de uno.

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¿Cómo le dio Camilo Triana la noticia a su mamá de que iría a un partido de Colombia?

Camilo Triana se mostró grabando un video en el que compartió que estaba llamando a su mamá para que le ayudara con un contenido que iba a hacer como parte de una publicidad.

Fiel a su estilo, le dio las instrucciones a su mamá, a quien le dijo que iban a hacer una activación y que solo debía decir: “Ay, tan chévere”.

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Camilo se mostró como si estuviera grabando el video junto a su mamá, los dos con la camiseta de Colombia.

“Marce me va a acompañar el próximo martes al estadio en Guadalajara, México, porque vamos a ver el partido de Colombia vs. Congo”.

Por lo que la señora reaccionó de inmediato con gestos de sorpresa mientras lo miraba y dijo: “Ay, Camilo, ¿en serio?”, a lo que él afirmó con un “sí”.

¿Cómo reaccionó la mamá de Camilo Triana al saber que irá a ver a Colombia en el Mundial?

Ella, al inicio, en lugar de alegrarse, hizo una pregunta: “Ay, Camilo, ¿y no se puede para David?”, y Camilo respondió: “No, mami, yo hablé con él y no puede”.

Pero luego preguntó si era de verdad y ahí sí reaccionó: “Mire, 50 años y qué me iba a imaginar que iba a ir a un Mundial”. Con voz de emoción y al borde de las lágrimas, se recostó junto a él.

Mientras tanto, decía que debía ir a comprar algo para ponerse, pero luego se acordó de nuevo y preguntó por “la niña y los perros”, pero Camilo le dijo que ya había organizado todo y, tras escuchar cómo lo había hecho, la señora Marcela reaccionó nuevamente con emoción.

“Ay, Dios mío, qué emoción. Yo ir, ni lavando ollas, que fue lo que me enseñaron. Yo no me imaginé ir a un Mundial”, y de nuevo preguntó si era en serio. Él le respondió cuándo le había dicho una mentira y ella contestó: “Pues yo no sé”.

Finalmente, él le dijo: “Nos vamos para México”, mientras ella aplaudía feliz.

Como bien se conoce el partido se jugará el próximo martes 23 de junio en el estadio de Guadalajara, donde Colombia se enfrentará a la selección del Congo.