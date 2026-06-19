Sara Corrales revela a quién se parece su hija, ¿mostró el rostro de la bebé?

La actriz colombiana Sara Corrales volvió a llamar la atención en redes sociales luego de hablar sobre a quién se parece su pequeña hija Mila, lo que despertó rápidamente curiosidad entre sus seguidores, quienes esperan con ansias que la mujer muestre el rostro de su bebé pronto.

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¿A quién se parece Mila, la hija de Sara Corrales y Damián Pasquini?

Luego del nacimiento de su hija Mila, Sara Corrales ha mantenido informados a sus millones de seguidores sobre todo lo que ocurre alrededor de su bebé, tal y como lo hacía antes de su llegada.

Sara Corrales reveló detalles sobre el nacimiento de su hija / (Foto de AFP y Freepik)

En esta ocasión, la reconocida actriz realizó una dinámica de preguntas y respuestas en las redes sociales para permitir la interacción con sus seguidores y abordar temas de su interés, siendo Mila el tema más comentado, y esta vez no fue la excepción.

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Una de sus seguidoras aprovechó el momento para preguntarle a Corrales a quién creía que se parecería su bebé, teniendo en cuenta que ya ha podido convivir con ella en sus primeros días de vida.

Ante esto, la actriz respondió en un video compartido a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, que aunque es muy pronto para saberlo, considera que la bebé se parecería a Damián, su padre.

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“Yo creo que es muy pronto para decirlo, pero algunas personas dicen que se parece a Damián”, mencionó.

En medio de la expectativa de sus seguidores, la actriz continúa compartiendo pequeños momentos de esta nueva etapa familiar, mientras el parecido de la bebé y su rostro sigue siendo tema de conversación en redes sociales.

¿Sara Corrales mostrará el rostro de su hija Mila?

Vale la pena destacar que la actriz colombiana dejó claro que, tras una seria charla con su esposo Damián Pasquini, ambos llegaron a la conclusión de que lo mejor para su hija Mila era no exponerla a la opinión pública, una medida que han adoptado varias personalidades del mundo del entretenimiento en los últimos años.

Sin embargo, esto no significa que Sara Corrales no compartirá detalles de la bebé como lo ha venido haciendo, pues aunque el rostro de la menor seguirá siendo un misterio, la pequeña continúa apareciendo en fotografías de la pareja, siempre con su rostro oculto.