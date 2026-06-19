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Familiares de Yulixa Toloza recuerdan a la mujer a un mes de su trágica muerte

Familiares de Yulixa Toloza la recuerdan a un mes de su muerte, ocurrida tras un procedimiento estético.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Así recuerdan los familiares de Yulixa Toloza
Así recuerdan los familiares de Yulixa Toloza a la mujer a un mes de su trágica muerte. (Foto Freepik).

Familiares de Yulixa Toloza recuerdan a la mujer a un mes de su fallecimiento, tras haber sido hallada sin vida luego de un procedimiento estético realizado en una clínica clandestina en Bogotá, Colombia. En medio del dolor por su partida, una de sus sobrinas compartió un emotivo mensaje en su memoria.

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¿Cómo falleció Yulixa Toloza?

El caso de Yulixa Toloza continúa generando conmoción tras un mes de su trágica muerte. La mujer, que fue hallada sin vida una semana después de someterse a un procedimiento estético en una clínica clandestina en Bogotá, Colombia, hoy es recordada por sus familiares con un emotivo homenaje.

Necropsia de Yulixa Toloza destapó hallazgos que estremecen la investigación
Necropsia de Yulixa Toloza destapó hallazgos que estremecen la investigación. (Foto Freepik).

El caso se originó tras una denuncia por desaparición que activó su búsqueda durante varios días, hasta que fue encontrada en una vía de Apulo, Cundinamarca. El hallazgo dio paso a un proceso de análisis en Medicina Legal, donde inicialmente se planteó una causa de muerte asociada a una embolia pulmonar y posteriormente, tras un informe más detallado, fue catalogado como "vi0l3nt4 - h0m1cid10".

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¿Cómo ha sido recordada Yulixa Toloza por su familia a un mes de su muerte?

Karen León, sobrina de Yulixa Toloza, compartió recientemente por medio de sus redes sociales un emotivo homenaje hacia la mujer tras cumplirse un mes desde que fue hallada sin vida el pasado 19 de mayo, siete días después de haber sido reportada como desaparecida.

La foto que marcó la despedida de Yulixa Toloza y conmovió a muchos
La foto que marcó la despedida de Yulixa Toloza y conmovió a muchos. (Foto Freepik).

En la publicación realizada a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, la sobrina de la mujer compartió un collage de fotografías de su tía tomadas a lo largo de su vida, así como también la última imagen captada durante su velorio.

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La imagen estuvo acompañada de un emotivo mensaje en el que expresó que, tras un mes de su partida, aún sentía que su tía seguía con su vida con completa normalidad, haciendo lo que tanto le gustaba.

“Un mes, pero para mí aún estás feliz en tu salón haciendo lo que tanto amabas”, escribió la joven.

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