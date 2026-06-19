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Omar Murillo publicó foto abrazado con otro hombre: “no me preocupa lo que digan”

Omar Murillo causó nuevamente reacciones al compartir foto junto a otro hombre, revelando su irreverencia ante la publicación.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Omar Murillo sorprendió al aparecer abrazado con otro hombre
Foto de Omar Murillo junto a otro hombre desató reacciones. (Foto/ Canal RCN Freepik)

El actor Omar Murillo está dando nuevamente de qué hablar y él sabe lo que produce sus publicaciones, por eso mismo, las hace con intención para generar conversación, pues recientemente, reveladas unas fotos que no pasaron desapercibidas.

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En enero de este año, él y su exesposa Koral Costa confirmaron que se habían separado tras varios años de relación, siendo una de las parejas más estables de la farándula colombiana, sin embargo, el inesperado fin entre ellos dos, dejando sorprendidos a sus fanáticos.

Desde que se conoció que ya no estaban juntos, nacieron las especulaciones sobre las posibles razones por las que terminaron y para algunos, se debe a la orientación de los dos, ya que se dijo que a la artista le gustaban las mujeres, tras confesar que le llamaba la atención una cantante.

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Por su lado, el actor generó revuelo cuando, tras pocas semanas de su separación, empezó a aparecer en fotos junto a otros hombres en el gimnasio y ante tanta especulación, él habló del tema.

¿Cuál es la publicación de Omar Murillo junto a otro hombre?

Han pasado seis meses desde que se habla del gusto de Omar Murillo y él no responde nada directamente sobre el tema, pues cuando se pronunció, nunca confirmó, pero tampoco desmintió las teorías de su orientación.

Foto de Omar Murillo junto a otro hombre desató reacciones
La foto de Omar Murillo con otro hombre que desató una ola de reacciones en redes. (Foto/Canal RCN)

Desde entonces, se la ha pasado publicando fotos y videos junto a otros hombres en sus redes sociales y en cada post, hay alguien diferente.

Lo que llama la atención no son las imágenes acompañadas de otros, sino lo que escribe, ya que en su último compartido en Instagram, posó con un hombre que lo abraza por la espalda y escribió: “Si la publico es porque no me preocupa lo que vayan a decir”.

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¿Omar Murillo estaría confirmando su orientación?

Omar Murillo no ha dicho nada directamente sobre sus preferencias, porque cuando habló del tema, dijo que no veía nada malo en posar en una foto con otro hombre.

La foto de Omar Murillo con otro hombre que desató una ola de reacciones en redes
Omar Murillo se sorprendió al aparecer abrazado con otro hombre. (Foto/Canal RCN)

Al notar que los rumores no terminaban, él seguía alimentándolos con otras publicaciones polémicas, sin embargo, su exesposa Koral desmintió que a ellos les gusten las personas del mismo género.

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