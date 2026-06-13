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Omar Murillo causa revuelo en redes por video donde le hacen masaje en una zona privada del cuerpo

Omar Murillo sorprendió a sus seguidores al compartir un video donde le hacen un inusual masaje en una zona privada de su cuerpo.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Omar Murillo recibió miles de críticas tras recibir masaje en zona privada del cuerpo
Omar Murillo recibió miles de críticas tras recibir masaje en zona privada de su cuerpo. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

El actor Omar Murillo una vez más causó revuelo en las redes sociales, pero en esta ocasión al publicar un video donde le hacen un masaje en una zona poco común del cuerpo. ¿Cuál?

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¿Cuál es el video que publicó Omar Murillo donde le hacen un masaje en una zona poco común del cuerpo?

En las últimas horas, Omar Murillo compartió en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 700 mil seguidores, un video en el que aparece recostado boca abajo sobre una camilla mientras recibe un relajante masaje en la espalda.

Omar Murillo en La casa de los famosos Colombia
Omar Murillo generó polémica en redes al publicar video donde la hacen masaje en zona privada del cuerpo. (Foto: Canal RCN)

Aunque a simple vista las imágenes parecían mostrar una sesión de bienestar común, el video no tardó en generar todo tipo de reacciones entre sus seguidores. Esto debido a que la masajista también trabaja una zona poco habitual del cuerpo, un detalle que llamó la atención de los usuarios y desató una ola de comentarios en redes sociales.

Relájense… es solo un masaje. Lo demás lo pone la imaginación.", escribió el actor en la descripción del video.

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¿En qué zona del cuerpo Omar Murillo recibió un masaje que generó controversia en redes sociales?

El actor caleño, además de recibir un masaje en la espalda, también fue atendido en los glút30s, un detalle que no pasó desapercibido entre sus seguidores y que desató todo tipo de reacciones en redes sociales.

Omar Murillo causa polémica tras compartir fotos con otro hombre
Omar Murillo recibió miles de críticas tras publicar video donde le hacen masajes. (Foto: Canal RCN)

A raíz de las imágenes, algunos usuarios cuestionaron que compartiera este tipo de contenido en sus plataformas digitales. Incluso, varios comentarios fueron más allá y dieron pie a especulaciones sobre su orientación, generando un amplio debate entre sus seguidores.

Él siempre llamando la atención y aparentando ser hetero", "Extraño que te destaques por actuar en TV, no en mostrar el cuerpo para llamar la atención 😢" y "Este man que eche", fueron solo algunos de los comentarios que le dejaron en redes.

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¿Cómo reaccionó Omar Murillo a las críticas por mostrar más de su cuerpo en una sesión de masajes?

Aunque el video generó críticas y comentarios divididos, el actor de 44 años optó por no responder públicamente a las opiniones de los usuarios.

Sin embargo, sí tuvo una reacción que llamó la atención de sus seguidores: fijó la publicación en la parte destacada de su perfil de Instagram.

Con este gesto, muchos interpretaron que no le dio importancia a las críticas e incluso que envió un mensaje desafiante a quienes cuestionaron el contenido que comparte en sus redes sociales.

Para ver el video, haz clic en el siguiente cuadro.

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