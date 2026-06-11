Reconocido actor tiene cáncer de mama: así dio la lamentable noticia

En horas de la mañana de este jueves 11 de junio, en redes sociales se hizo tendencia el actor Tyler Mane , reconocido por su papel de Sabretooth en X – Men, quien, además, también es luchador profesional nacido en Canadá.

Artículos relacionados Juliana Calderón Juliana Calderón rompió el silencio sobre el papá de su bebé y mostró su barriguita

Precisamente, fue él quien hizo el anuncio sobre su cáncer de mamá a través de su cuenta oficial de Instagram, el pasado 8 de junio, pero hasta ahora la noticia se viralizó en diferentes países de Latinoamérica.

En la publicación del canadiense, le llegaron miles de comentarios en apoyo por este proceso, pues dio muchos detalles de su enfermedad, lo que generó gran preocupación entre los internautas y fanáticos.

Artículos relacionados Omar Murillo Omar Murillo anunció un nuevo capítulo de su vida con foto junto a otro hombre

Por otro lado, Tyler reveló cuándo iniciarían sus quimioterapias y otros datos desconocidos sobre este tipo de enfermedad en los hombres, lo que provocó más reacciones.

¿Qué dijo Tyler Mane al revelar que tiene cáncer de mamá?

Tyler Mane salió en un video publicado en su Instagram, en donde rompió el silencio y confesó que tiene cáncer de mamá con unas conmovedoras palabras.

actor reconocido reveló que tiene cáncer de mama. (Foto/Freepik)

"Tengo algunas malas noticias. Empiezo la quimioterapia hoy. Uno de cada 750 hombres será diagnosticado con cáncer de mama y yo soy uno de ellos. Y sí, es muy raro. Solo el 1% de los casos de cáncer de mama se dan en hombres", reveló el actor.

Por otro lado, Tyler dio la noticia en medio de unas palabras reconfortantes porque pareciera que se lo tomara con una gran fuerza en medio de las complicaciones, pues les pidió a sus seguidores que enviaran el video para que llegara a más personas.

¿Qué otros detalles dio Tyler Mane sobre su cáncer de mama?

Mencionado anteriormente, Tyler Mane reveló en su video que quiere estar acompañado de sus seguidores para afrontar este momento de su vida: “acompáñame en mi viaje para patearle el tr4sero a esto”.

El actor reconocido abrió su corazón al contar la batalla que enfrenta contra el cáncer. (Foto/Freepik)

Finalizando el video, el actor y exluchador compartió un video en una camilla, haciendo una seña con el dedo de su mano, revelando que estaría tranquilo al iniciar con su primera quimioterapia.

Por ahora, se espera que Tyler dé más detalles de cómo va avanzando esta etapa en su vida.