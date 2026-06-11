Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Reconocido actor tiene cáncer de mama: así dio la lamentable noticia

Reconocido actor y exluchador profesional, causó reacciones en sus redes con un video en el que anunció que tiene cáncer de mama.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
reconocido actor reveló que tiene cáncer de mama
Reconocido actor conmocionó al revelar que fue diagnosticado con cáncer de mama. (Foto/ Freepik)

En horas de la mañana de este jueves 11 de junio, en redes sociales se hizo tendencia el actor Tyler Mane , reconocido por su papel de Sabretooth en X – Men, quien, además, también es luchador profesional nacido en Canadá.

Artículos relacionados

Precisamente, fue él quien hizo el anuncio sobre su cáncer de mamá a través de su cuenta oficial de Instagram, el pasado 8 de junio, pero hasta ahora la noticia se viralizó en diferentes países de Latinoamérica.

En la publicación del canadiense, le llegaron miles de comentarios en apoyo por este proceso, pues dio muchos detalles de su enfermedad, lo que generó gran preocupación entre los internautas y fanáticos.

Artículos relacionados

Por otro lado, Tyler reveló cuándo iniciarían sus quimioterapias y otros datos desconocidos sobre este tipo de enfermedad en los hombres, lo que provocó más reacciones.

¿Qué dijo Tyler Mane al revelar que tiene cáncer de mamá?

Tyler Mane salió en un video publicado en su Instagram, en donde rompió el silencio y confesó que tiene cáncer de mamá con unas conmovedoras palabras.

Reconocido actor abrió su corazón al contar la batalla que enfrenta contra el cáncer
actor reconocido reveló que tiene cáncer de mama. (Foto/Freepik)

"Tengo algunas malas noticias. Empiezo la quimioterapia hoy. Uno de cada 750 hombres será diagnosticado con cáncer de mama y yo soy uno de ellos. Y sí, es muy raro. Solo el 1% de los casos de cáncer de mama se dan en hombres", reveló el actor.

Por otro lado, Tyler dio la noticia en medio de unas palabras reconfortantes porque pareciera que se lo tomara con una gran fuerza en medio de las complicaciones, pues les pidió a sus seguidores que enviaran el video para que llegara a más personas.

Artículos relacionados

¿Qué otros detalles dio Tyler Mane sobre su cáncer de mama?

Mencionado anteriormente, Tyler Mane reveló en su video que quiere estar acompañado de sus seguidores para afrontar este momento de su vida: “acompáñame en mi viaje para patearle el tr4sero a esto”.

Reconocido actor conmocionó al revelar que fue diagnosticado con cáncer de mama
El actor reconocido abrió su corazón al contar la batalla que enfrenta contra el cáncer. (Foto/Freepik)

Finalizando el video, el actor y exluchador compartió un video en una camilla, haciendo una seña con el dedo de su mano, revelando que estaría tranquilo al iniciar con su primera quimioterapia.

Por ahora, se espera que Tyler dé más detalles de cómo va avanzando esta etapa en su vida.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

shakira en el Mundial 2026 Shakira

Periodista se vuelve viral tras dejar tirado en vivo por pedirle una foto a Shakira en el Mundial 2026

Periodista argentino causó risas tras mostrarse fiel fanático a Shakira y dejar de transmitir en televisión.

Colombia renunció al Mundial de 1986. Copa Mundial

Colombia renunció a ser sede del Mundial de 1986; te contamos las razones detrás de esa decisión

La renuncia al Mundial 1986 reflejó las limitaciones de la época y transformó la historia del fútbol colombiano.

Estos son los 10 jugadores más lindos del Mundial 2026 según la IA Copa Mundial

Estos son los 10 jugadores más lindos del Mundial 2026 según la IA, ¿hay colombianos?

El ranking de los jugadores más lindos del Mundial 2026 según la IA, cuenta con presencia de futbolistas destacados.

Lo más superlike

Juanda Caribe causa conmoción al referirse a una nueva oportunidad en el amor Juanda Caribe

Juanda Caribe causa conmoción al referirse sobre una nueva oportunidad en el amor: ¿con Mariana?

Juanda Caribe está en Medellín y desde allá causó controversia al referirse sobre el amor y dar señales que apuntan a Mariana Zapata

Festival Cordillera 2026 cartel oficial Talento nacional

¡Ya es oficial! El Festival Cordillera 2026 presentó su cartel: estos son los artistas invitados

Así se preparan Isabella Ladera y Manuela QM para la llegada de sus bebés Salud y Belleza

¿Qué beneficios tiene el yoga prenatal? Isabella Ladera y Manuela QM lo practican antes de dar a luz

Murió el suegro de Eugenio Derbez: Alessandra Rosaldo lo despidió con un desgarrador mensaje Eugenio Derbez

Luto en la familia de Eugenio Derbez: murió el padre de Alessandra Rosaldo

¿Alejandro Estrada reveló volvería a La casa de los famosos Colombia? Alejandro Estrada

¿Alejandro Estrada volvería a La casa de los famosos Colombia?, su respuesta sorprendió