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Lina Tejeiro conmueve las redes al mostrar cómo su gato le hace masajes a su panza de embarazada

Lina Tejeiro ha conmocionado a sus fans al mostrarles un tierno video de su gato Da Vinci acariciando su panza de embarazada.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Lina Tejeiro conmueve las redes al revelar video de cómo su gato acaricia su panza de embarazada
Lina Tejeiro emocionó a sus fans al enseñarles cómo su gato acaricia su panza de embarazada. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

Desde que Lina Tejeiro ha revelado que será mamá, ha mostrado su proceso de gestación por medio de redes sociales. Recientemente enseñó un tierno video en el que su gato consiente su panza de embarazada.

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¿Cuál es el video que muestra al gato de Lina Tejeiro acariciando su panza de embarazada?

A través de su cuenta de Instagram, donde reúne más de 10 millones de seguidores, Lina Tejeiro compartió un enternecedor video protagonizado por su gato Da Vinci.

Lina Tejeiro como host digital de la primera temporada de La casa de los famosos Colombia
Lina Tejeiro enseñó a sus fans cómo su gato consiente su panza de embarazada. (Foto: Canal RCN)

En las imágenes, el felino aparece sobre su panza de embarazada, moviendo suavemente sus patas como si le estuviera dando pequeños masajes o intentando consentir al bebé.

Junto al clip, la actriz y presentadora aprovechó para enviar un mensaje con el que buscó derribar algunos mitos alrededor de la convivencia entre los gatos y el embarazo, dejando clara su postura frente a los comentarios que suelen surgir sobre los felinos durante esta etapa.

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¿Qué postura compartió Lina Tejeiro sobre convivir con gatos durante el embarazo?

De acuerdo con lo expresado por la actriz, convivir con gatos durante el embarazo no representa necesariamente un riesgo, como han señalado algunos usuarios en redes sociales.

Lina Tejeiro dejó claro a sus fans que su gato no es un riesgoso para su embarazo
Lina Tejeiro dejó claro a sus fans que su gato no es riesgoso para su embarazo. (Foto: Freepik)

En ese sentido, Lina explicó que su mascota ha dado negativo para toxoplasmosis, una infección parasitaria que puede transmitirse en algunos casos por contacto con heces contaminadas o carne mal cocida.

Además, señaló que su gato es “indoor”, es decir, que vive exclusivamente dentro de casa y no tiene contacto con el exterior, lo que reduce aún más cualquier posibilidad de contagio.

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¿Se ha revelado ya el género del bebé de Lina Tejeiro?

Hasta el momento, no se ha confirmado públicamente el género del bebé de Lina Tejeiro. La actriz no ha compartido esta información con sus seguidores ni ha dado pistas oficiales al respecto.

Por ahora, todo se mantiene en reserva y se espera que sea la propia Lina quien decida si más adelante revela este detalle de su embarazo con un emotivo video, tal vez de su baby shower.

En cuanto al padre del bebé, hasta el momento no existe información oficial sobre su identidad ni declaraciones confirmadas por parte de la actriz, por lo que este aspecto también se mantiene en el ámbito de la especulación.

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