Karol G se pronuncia sobre las próximas elecciones presidenciales en Colombia: ¿reveló a quién apoya?

Karol G causó reacciones en redes sociales tras referirse a las próximas elecciones presidenciales que se llevarán a cabo en Colombia este domingo 21 de junio.

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Sin duda, este es un momento que tiene con mucha conmoción a todo el país, debido a la polarización que se ha visto en los últimos años, sin embargo, en medio del Mundial 2026 y del debut de la Selección Colombia, la nación se volvió a unir.

Aun así, quedan pocos días de mucha incomodidad para los colombianos, porque se tiene la expectativa de cuál será el futuro para el país, pues esta segunda vuelta ha generado más incertidumbre que en otros años.

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Así como Karol G, hay otras figuras públicas que han hablado de esta contienda electoral, invitando a los ciudadanos que pueden ejercer el derecho al voto a que lo hagan, incentivando la democracia en nuestra Colombia.

¿Cuál fue el mensaje de Karol G al pronunciarse sobre las elecciones presidenciales en Colombia?

Solo quedan dos días para conocer al próximo presidente de Colombia para el período 2026-2030 y antes de la gran jornada electoral de este domingo 21 de junio, la famosa artista, Karol G envía un mensaje a sus seguidores y ciudadanos en general.

Karol G sorprendió al referirse a las elecciones presidenciales en Colombia. (AFP/ VALERIE MACON)

Carolina Giraldo se sinceró al hablar sobre el tema en sus redes y escribió: “la democracia no se construye solo con opiniones, se construye también con participación”. Artículos relacionados Karol G Karol G sacude las redes con presunto nuevo romance: esta es la supuesta prueba

Así mismo, explicó la importancia de votar, porque si no se hace, otros terminan eligiendo por nosotros. Por último, la cantante invitó a escuchar, leer e informarse para así tomar una decisión antes de votar.

¿Karol G dijo por quién va a votar?

Para concluir su emotivo e importante mensaje, Karol G reiteró que salir a votar solo toma un poco de tiempo, pero que los resultados son duran años.

Karol G habló de las elecciones presidenciales en Colombia. (AFP/ Ian Maule)

Así mismo, dijo que las opiniones de todos se deben respetar, porque a la final, todos quieren una mejor Colombia y por esa la decisión se debe tomar a conciencia.

Finalmente, no confirmó cuál es su postura ante dos candidatos, pero con el mensaje deja claro que, ella saldrá este domingo a ejercer su derecho y deber democrático.