Karol G sacude las redes con presunto nuevo romance: esta es la supuesta prueba

El pasado miércoles 10 de enero, Karol G publicó un carrusel de fotos con las que emocionó a sus seguidores, pues compartió cuatro fotos y dos emocionantes videos en ropa de playa.

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Al parecer, la colombiana estuvo de yate con sus amigos, aprovechando su visita en Mónaco, donde también estuvo presente en la carrera de Fórmula 1, de hecho, también hizo un post en Monte Carlo.

La artista paisa tiene contento a sus seguidores por haber hecho dos publicaciones tan seguidas, pues ella acostumbra a ausentarse de redes y luego aparecer con mucho spam sobre lo que ha hecho.

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Sin embargo, las últimas imágenes y videos que compartió emocionaron demás, porque posó como nunca, lo que desató una ola de comentarios no solo en su publicación, sino en otras redes sociales.

Lo que no contaba Karol G es que, tras su publicación, nació especulaciones sobre un supuesto nuevo romance.

¿Cuál es la foto que generó especulaciones sobre un supuesto romance de Karol G?

La famosa cantante colombiana, Karol G, ha llegado muy lejos gracias a su talento y a su música, tanto que pudo estar en la carrera de Fórmula 1 en Mónaco y desde allí, hizo sus publicaciones.

La supuesta prueba del nuevo romance de Karol G causa furor. (AFP / Patrick T. Fallon)

Precisamente, de los últimos posts que hizo en Instagram, el pasado 9 de junio, la artista compartió una imagen al parecer en la ducha, usando una gorra de la carrera, pero, resulta que no es cualquier cachucha, es como la que recibió el ganador de la competencia.

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Pues en esas carreras, al ganador, en esta ocasión Kimi Antonelli, le dieron una gorra de Fórmula 1, justo como la de Carolina, por eso se desataron los rumores de un supuesto romance.

¿Karol G dijo algo sobre el su supuesto nuevo romance?

Karol G desató una ola de reacciones con la foto en mención, porque no es una imagen cualquiera, sino que pareciera que estuviera en la ducha con ella, posando de una forma cautivadora.

Karol G paralizó las redes con imagen que avivó rumores de romance. (AFP/ Ian Maule)

Por eso, es que los rumores tomaron mucha más fuerza, pero, el ganador de la competencia es un joven de apenas 20 años y eso hace creer que solo sean especulaciones y que ella habría podido comprar la gorra.

Por ahora, la teoría de chismes toma mucha más fuerza a que se trate de un romance o algún otro tipo de vínculo.