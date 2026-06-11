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Sheila Gándara recibió críticas tras mostrar con quién se iría de viaje, “¿Y la niña?”

Sheila Gándara mostró con quién se iría de viaje y desató preguntas sobre su hija.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Sheila Gándara compartió detalles de su próximo viaje y recibió comentarios sobre su hija
Sheila Gándara reveló detalles de su viaje y generó preguntas. (Foto: Canal RCN)

Sheila Gándara volvió a dar de qué hablar luego de compartir en sus redes sociales que se iría de viaje, lo que desató una ola de comentarios por parte de sus seguidores y críticas.

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¿Qué compartió Sheila Gándara sobre su viaje que causó revuelo?

A través de su cuenta de TikTok, donde suma miles de seguidores, la expareja de Juanda Caribe compartió una serie de videos en los que reveló que saldría de su ciudad.

En uno de los videos, Sheila mostró un emoji de un avión para dar a conocer la noticia de su viaje y para acompañar la publicación utilizó un audio viral con una canción de Piso 21.

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“No ha pasado nada, solo quería saber si te gustaba cuando te reías, me encantaba. Yo como loco perdido en tu mirada”, se escucha en el audio mientras ella canta en el video.

Posteriormente compartió otro video desde el interior del avión, donde reveló que viajaría junto a una amiga hacia Montería. Además, mostró que debía realizar una escala en Medellín antes de llegar a su destino.

Sheila Gándara compartió detalles de su próximo viaje y recibió comentarios sobre su hija
Sheila Gándara reveló detalles de su viaje y generó preguntas. (Foto: Canal RCN)

Hasta el momento, Sheila no ha revelado si el viaje está relacionado con compromisos laborales, proyectos personales o simplemente se trata de unos días de descanso.

¿Por qué los seguidores de Sheila Gándara reaccionaron a su viaje?

Más allá del anuncio del viaje, lo que más llamó la atención de varios fue que Sheila se desplazaría sin su hija, motivo por el que algunos comenzaron a dejar críticas y preguntas.

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“¿Con quién va a dejar a la niña?” y “Con puras niñeras, menos con la mamá”, entre otros fuertes señalamientos por algunos internautas.

Y es que no es la primera vez que Sheila recibe críticas por parte de los usuarios. Esto se ha dado desde que finalizó La casa de los famosos Colombia y Juanda Caribe salió del reality.

Sheila Gándara compartió detalles de su próximo viaje y recibió comentarios sobre su hija
Sheila Gándara reveló detalles de su viaje y generó preguntas. (Foto: Canal RCN)

Cabe recordar que la separación entre ambos se produjo mientras Juanda Caribe participaba en La casa de los famosos Colombia, donde sostuvo una cercanía con Mariana Zapata.

Asimismo, algunos comentarios también hicieron referencia a comparaciones físicas entre Sheila Gándara y Mariana Zapata.

 

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