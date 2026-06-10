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Karol G dejó flechados a todos con cautivadoras fotos en yate; así fueron las reacciones

La cantante Karol G se dejó ver en un lujoso yate presumiendo de su indiscutible belleza.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Karol G en yate
Karol G en yate/AFP: Michael Tran

La cantante Karol G reveló a sus millones de fanáticos cautivadoras fotografías de ella en un lujoso yate, con las que dejó flechados a todos.

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¿Karol G está de vacaciones?

La artista paisa compartió a través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 70 millones de seguidores, un carrusel con varias fotografías en las que se mostró luciendo sus curvas.

karol g enamora con fotos en yate

En las instantáneas se ve a la colombiana usar un traje de playa de dos piezas de color azul, con el que logró resaltar su figura y lo mucho que sigue conservándola tras llevar un estilo de vida saludable tanto en su alimentación como en ejercicio.

En las imágenes ofreció sus mejores ángulos deslumbrando a todos con su belleza.

La publicación decidió acompañarla con la canción "De Serie" de Taiko y Judeline, evidenciando gran parte de sus gustos musicales.

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Cabe destacar que, la Bichota estaría tomándose unos días de descanso debido a que muy pronto dará comienzo a su tour "Tropicoqueta", en marco de su más reciente álbum, con el que suma millones de reproducciones en las diferentes plataformas streaming de música.

La colombiana decidió hacer otra gira luego del éxito que tuvo con su tour "Mañana Será Bonito", con el batió diversos récords alrededor del mundo.

Ahora, la cantante espera poder seguir cautivando a sus admiradores con sus nuevas presentaciones, pues según detalló tiene varias sorpresas con las que espera que sus fanáticos sean muy felices.

karol g de vacaciones

Cabe destacar que, Karol G vendrá con su tour a Colombia en diciembre después de haber logrado vender tres fechas en Bogotá para El Estadio Nemesio Camacho El Campín.

Por el momento no ha anunciado más fechas en el país, pero sus admiradores están a la espera de que pueda abrir más fechas, bien sea en Bogotá o en otras ciudades.

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¿Cómo reaccionaron los fanáticos tras la publicación de Karol G?

Luego de su publicación, logró miles de corazones y comentarios en poco tiempo de compartida, donde la llenaron de elogios por su belleza y su naturalidad, pues cabe destacar que a la Bichota no le gusta editar sus fotografías.

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