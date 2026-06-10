Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Sheila Gándara lanzó contundente mensaje contra Juanda Caribe: "esfuerzo de un tibio"

La creadora de contenido publicó un video sobre cómo debería hacer sentir un hombre a su pareja y sus seguidores no tardaron en relacionarlo con Juanda Caribe.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Sheila Gándara lanzó contundente reflexión y las redes aseguran que iba para Juanda Caribe
Sheila Gándara lanzó contundente reflexión y las redes aseguran que iba para Juanda Caribe (Foto Canal RCN)

Sheila Gándara volvió a generar conversación entre sus seguidores luego de compartir un video en TikTok que muchos interpretaron como una nueva indirecta para su expareja, Juanda Caribe.

Artículos relacionados

Desde que se hizo pública la ruptura entre ambos, la barranquillera ha utilizado sus redes sociales para publicar reflexiones y mensajes que los internautas suelen relacionar con el fin de su relación sentimental y las polémicas que rodearon al humorista durante su paso por La casa de los famosos Colombia.

Sheila Gándara volvió a encender las redes con un video que muchos vinculan con Juanda Caribe
Sheila Gándara volvió a encender las redes con un video que muchos vinculan con Juanda Caribe (Foto Canal RCN)

¿Qué compartió Sheila Gándara en TikTok?

En esta ocasión, Sheila compartió un video con un mensaje sobre el tipo de amor que, según el texto utilizado, una mujer merece recibir.

En el clip se lee que el hombre con el que una persona decide compartir su vida debe hacerla sentir como una reina y no como una mujer promedio o “una más”. Además, el mensaje invita a no bajar los estándares ni conformarse con el poco esfuerzo de una persona que no demuestra verdadero interés.

“El hombre con el que estés tiene que hacerte sentir como una fucking reina [...] ni bajes tus estándares para acomodarte a la falta de esfuerzo de un tibio”

Aunque la creadora de contenido no mencionó nombres, varios usuarios relacionaron la publicación con Juanda Caribe y con el proceso que ambos han vivido tras su separación.

Artículos relacionados

¿Qué otras indirectas ha compartido Sheila Gándara?

Esta no es la primera vez que Sheila publica mensajes que generan especulaciones entre sus seguidores.

En las últimas semanas ha compartido diferentes videos y reflexiones sobre las heridas emocionales y los procesos de sanación. En uno de ellos aseguró que, aunque las heridas del corazón probablemente nunca desaparezcan por completo, una persona no puede quedarse toda la vida admirando sus cicatrices.

También publicó un mensaje en el que afirmaba que ella no solo “vale la pena”, sino que vale “la muerte del ego y el despertar de la conciencia”.

Otra de las publicaciones que llamó la atención señalaba que nadie sabe realmente cómo reaccionará ante las circunstancias de la vida hasta que le toque vivirlas en carne propia, una reflexión que muchos de sus seguidores volvieron a interpretar como una indirecta relacionada con el final de su relación con Juanda Caribe.

“No bajes tus estándares”: Sheila Gándara compartió mensaje que desató especulaciones
“No bajes tus estándares”: Sheila Gándara compartió mensaje que desató especulaciones (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La inesperada imitación de Alejandro Estrada a Mariana Zapata Alejandro Estrada

Alejandro Estrada causó reacciones al imitar a Mariana Zapata: “no es la cámara, es la pose”

Alejandro Estrada se puso al día con las tendencias y se sumó al trend viral que nació de Mariana Zapata en la casa de los famosos.

Video de la mamá de Sheila Gándara desató elogios Influencers

¿Quién es la mamá de Sheila Gándara? Su belleza se llevó todos los elogios en redes sociales

Sheila Gándara mostró a su mamá durante un cambio de look y terminó llevándose todas la miradas en redes sociales.

Tebi Bernal llamó la atención en redes tras hablar sobre el perdón Influencers

Tebi Bernal llamó la atención en redes tras hablar sobre el perdón; ¿mencionó a Alejandra Salguero?

Tebi Bernal compartió un mensaje que los fans interpretaron como una pista relacionada sobre su vínculo con Alejandra Salguero.

Lo más superlike

Murió el suegro de Eugenio Derbez: Alessandra Rosaldo lo despidió con un desgarrador mensaje Eugenio Derbez

Luto en la familia de Eugenio Derbez: murió el padre de Alessandra Rosaldo

La esposa de Eugenio Derbez confirmó el fallecimiento de su padre, Jaime Sánchez Rosaldo, y le dedicó un emotivo mensaje en el que aseguró que su corazón está roto.

Karol G en yate Karol G

Karol G dejó flechados a todos con cautivadoras fotos en yate; así fueron las reacciones

Selección Colombia ganó la Liga de las Naciones Femenina tras ganarle a Paraguay: así fue el triunfo Talento nacional

Selección Colombia ganó la Liga de las Naciones Femenina tras ganarle a Paraguay: así fue el triunfo

Margarita Ortega explicó por qué volvió a consumir proteína animal tras 22 años de vegetarianismo. Salud y Belleza

¿Qué pasa cuando se deja el vegetarianismo? Margarita Ortega contó por qué lo dejó tras 22 años

¿Alejandro Estrada reveló volvería a La casa de los famosos Colombia? Alejandro Estrada

¿Alejandro Estrada volvería a La casa de los famosos Colombia?, su respuesta sorprendió