Sheila Gándara lanzó contundente mensaje contra Juanda Caribe: "esfuerzo de un tibio"

Sheila Gándara volvió a generar conversación entre sus seguidores luego de compartir un video en TikTok que muchos interpretaron como una nueva indirecta para su expareja, Juanda Caribe.

Desde que se hizo pública la ruptura entre ambos, la barranquillera ha utilizado sus redes sociales para publicar reflexiones y mensajes que los internautas suelen relacionar con el fin de su relación sentimental y las polémicas que rodearon al humorista durante su paso por La casa de los famosos Colombia.

Sheila Gándara volvió a encender las redes con un video que muchos vinculan con Juanda Caribe (Foto Canal RCN)

¿Qué compartió Sheila Gándara en TikTok?

En esta ocasión, Sheila compartió un video con un mensaje sobre el tipo de amor que, según el texto utilizado, una mujer merece recibir.

En el clip se lee que el hombre con el que una persona decide compartir su vida debe hacerla sentir como una reina y no como una mujer promedio o “una más”. Además, el mensaje invita a no bajar los estándares ni conformarse con el poco esfuerzo de una persona que no demuestra verdadero interés.

“El hombre con el que estés tiene que hacerte sentir como una fucking reina [...] ni bajes tus estándares para acomodarte a la falta de esfuerzo de un tibio”

Aunque la creadora de contenido no mencionó nombres, varios usuarios relacionaron la publicación con Juanda Caribe y con el proceso que ambos han vivido tras su separación.

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¿Qué otras indirectas ha compartido Sheila Gándara?

Esta no es la primera vez que Sheila publica mensajes que generan especulaciones entre sus seguidores.

En las últimas semanas ha compartido diferentes videos y reflexiones sobre las heridas emocionales y los procesos de sanación. En uno de ellos aseguró que, aunque las heridas del corazón probablemente nunca desaparezcan por completo, una persona no puede quedarse toda la vida admirando sus cicatrices.

También publicó un mensaje en el que afirmaba que ella no solo “vale la pena”, sino que vale “la muerte del ego y el despertar de la conciencia”.

Otra de las publicaciones que llamó la atención señalaba que nadie sabe realmente cómo reaccionará ante las circunstancias de la vida hasta que le toque vivirlas en carne propia, una reflexión que muchos de sus seguidores volvieron a interpretar como una indirecta relacionada con el final de su relación con Juanda Caribe.