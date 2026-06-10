Alexa Torrex no quiere que la relacionen más con Tebi Bernal

La influenciadora Alexa Torrex les habló claro a sus fanáticos sobre su relación con Tebi Bernal luego de La casa de los famosos Colombia.

¿Alexa Torrex ya no quiere que le hablen de Tebi Bernal?

La creadora de contenido tuvo una conexión con varios de sus fieles fanáticos en una de las redes sociales, donde habló con ellos de diferentes temas, en especial de cómo se siente actualmente luego de ir retomando su realidad tras la salida de La casa de los famosos Colombia.

En medio de su conversación con sus seguidores, la cucuteña aprovechó para pedirles algo que ahora es muy importante para ella luego de que confirmara que el modelo paisa Tebi Bernal ya no hace parte de su vida y que el romance que tuvieron en el reality solo se quedó allí.

"Ya tienen que romper ese shippeo que fue y apoyar al que quieran apoyar, si lo quieren apoyar a él, apoyar a mí o a los dos por individual, pero esto ya fue", expresó.

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¿Alexa Torrex ya superó a Tebi Bernal?

La influenciadora destacó que, ella ya se concientizó de que ella y Tebi Bernal no tendrá nada afuera de La casa de los famosos Colombia.

Según indicó ella ya lo está sacando poco a poco de su vida en general y enfocándose en su carrera profesional, en la que tiene bastante proyectos.

"Yo por lo menos cada que veo algo de él y mío yo le doy seguir y continúo, estoy limpiando mi feed, no solamente en redes sociales, sino en todo el sentido en mi vida, estoy concentrada en lo mío porque no me parece justo que sí hubo una conversación del otro lado y por acá ni un hola", dijo.

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Tras sus declaraciones y que estas se hicieran virales en redes sociales, varios internautas reaccionaron en redes sociales, donde muchos señalaron que ya era hora que abriera los ojos, mientras que otros no dudaron en comentar que todavía guardan la esperanza de que puedan tener algo después de que el paisa arregle sus temas personales.