Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

¡Luto en el cine! Murió reconocido actor de El padrino tras sufrir graves complicaciones de salud

Falleció reconocido actor que participó en producciones como El padrino y Armageddon, murió a los 65 años luego de enfrentar una compleja situación de salud.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
¡Luto en el cine! Murió reconocido actor de El padrino tras sufrir graves complicaciones de salud
¡Luto en el cine! Murió reconocido actor de El padrino tras sufrir graves complicaciones de salud (foto freepik)

El mundo del cine está de luto tras confirmarse la muerte de un reconocido actor, famoso por haber participado en producciones como El padrino II, Species III y Armageddon.

Artículos relacionados

El actor falleció a los 65 años luego de atravesar una compleja situación de salud que comenzó semanas atrás y que terminó con su deceso rodeado de sus seres queridos.

Murió reconocido actor de El padrino: permaneció semanas luchando por su vida
Murió reconocido actor de El padrino: permaneció semanas luchando por su vida (foto freepik)

¿Quién era el reconocido actor que falleció?

Anthony Guidera desarrolló una carrera en la industria del entretenimiento participando en diferentes producciones cinematográficas y televisivas.

Entre sus trabajos más recordados aparecen sus intervenciones en películas como El padrino II, Species III y Armageddon, títulos que marcaron parte de su trayectoria artística.

En las últimas semanas, el actor había enfrentado serias complicaciones médicas después de sufrir un paro cardíaco que obligó a los especialistas a conectarlo a un respirador artificial mientras recibía atención hospitalaria.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la causa de muerte de Anthony Guidera?

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su esposa, Valarie Anderson, a través de una publicación en Facebook en la que expresó el profundo dolor que atraviesa la familia.

En su mensaje escribió: “Con profunda tristeza anunciamos el repentino fallecimiento de nuestro querido Anthony. Estamos devastados y tratando de sobrellevar este dolor, viviendo cada momento como viene. Mantengan esta luz eterna en sus corazones y a nuestra familia en sus oraciones”.

Además, aseguró que la pérdida ha sido “devastadora” y lamentó que la historia de vida del actor haya sido “demasiado corta”.

De acuerdo con la información compartida por su esposa, Anthony sufrió un paro cardíaco el pasado 11 de mayo mientras se encontraba en la sala de su casa, ubicada en el sur de California. Tras desplomarse, fue trasladado de urgencia a un centro médico, donde permaneció conectado a un respirador artificial.

Sin embargo, los médicos no lograron determinar qué provocó que su corazón dejara de latir y, hasta el momento, la causa exacta de su muerte continúa siendo incierta.

Finalmente, su familia decidió retirarle el soporte vital para que pudiera pasar sus últimas horas en su hogar, acompañado por sus seres más cercanos.

Murió Anthony Guidera, reconocido actor de El padrino y Armageddon
Murió Anthony Guidera, reconocido actor de El padrino y Armageddon (Foto freepik)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Luto en el periodismo: falleció reconocido periodista colombiano en las últimas horas, ¿quién? Talento nacional

Luto en el periodismo: falleció reconocido periodista colombiano en las últimas horas, ¿quién?

Se confirmó el fallecimiento de un destacado periodista colombiano que dejó un importante legado en su carrera.

así será la triple inauguración del Mundial 2026 Mundial de fútbol

Shakira, J Balvin y otros reconocidos artistas: así será la triple inauguración del Mundial 2026

La triple inauguración del mundial llegará con presentaciones imperdibles que podrás ver a través del Canal RCN.

Selección Colombia ganó la Liga de las Naciones Femenina tras ganarle a Paraguay: así fue el triunfo Talento nacional

Selección Colombia ganó la Liga de las Naciones Femenina tras ganarle a Paraguay: así fue el triunfo

La Selección Colombia Femenina ganó la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol tras ganarle a Paraguay.

Lo más superlike

Amistad entre Beba y Valentino Valentino Lázaro

Beba lanzó un contundente mensaje sobre su amistad con Valentino: "Éramos un equipo real y firme"

Los exparticipantes de La casa de los famosos Colombia han criticados debido a su fuerte amistad tras terminar el reality

Festival Cordillera 2026 cartel oficial Talento nacional

¡Ya es oficial! El Festival Cordillera 2026 presentó su cartel: estos son los artistas invitados

Así se preparan Isabella Ladera y Manuela QM para la llegada de sus bebés Salud y Belleza

¿Qué beneficios tiene el yoga prenatal? Isabella Ladera y Manuela QM lo practican antes de dar a luz

Murió el suegro de Eugenio Derbez: Alessandra Rosaldo lo despidió con un desgarrador mensaje Eugenio Derbez

Luto en la familia de Eugenio Derbez: murió el padre de Alessandra Rosaldo

¿Alejandro Estrada reveló volvería a La casa de los famosos Colombia? Alejandro Estrada

¿Alejandro Estrada volvería a La casa de los famosos Colombia?, su respuesta sorprendió