El mundo del cine está de luto tras confirmarse la muerte de un reconocido actor, famoso por haber participado en producciones como El padrino II, Species III y Armageddon.

El actor falleció a los 65 años luego de atravesar una compleja situación de salud que comenzó semanas atrás y que terminó con su deceso rodeado de sus seres queridos.

Murió reconocido actor de El padrino: permaneció semanas luchando por su vida (foto freepik)

¿Quién era el reconocido actor que falleció?

Anthony Guidera desarrolló una carrera en la industria del entretenimiento participando en diferentes producciones cinematográficas y televisivas.

Entre sus trabajos más recordados aparecen sus intervenciones en películas como El padrino II, Species III y Armageddon, títulos que marcaron parte de su trayectoria artística.

En las últimas semanas, el actor había enfrentado serias complicaciones médicas después de sufrir un paro cardíaco que obligó a los especialistas a conectarlo a un respirador artificial mientras recibía atención hospitalaria.

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¿Cuál fue la causa de muerte de Anthony Guidera?

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su esposa, Valarie Anderson, a través de una publicación en Facebook en la que expresó el profundo dolor que atraviesa la familia.

En su mensaje escribió: “Con profunda tristeza anunciamos el repentino fallecimiento de nuestro querido Anthony. Estamos devastados y tratando de sobrellevar este dolor, viviendo cada momento como viene. Mantengan esta luz eterna en sus corazones y a nuestra familia en sus oraciones”.

Además, aseguró que la pérdida ha sido “devastadora” y lamentó que la historia de vida del actor haya sido “demasiado corta”.

De acuerdo con la información compartida por su esposa, Anthony sufrió un paro cardíaco el pasado 11 de mayo mientras se encontraba en la sala de su casa, ubicada en el sur de California. Tras desplomarse, fue trasladado de urgencia a un centro médico, donde permaneció conectado a un respirador artificial.

Sin embargo, los médicos no lograron determinar qué provocó que su corazón dejara de latir y, hasta el momento, la causa exacta de su muerte continúa siendo incierta.

Finalmente, su familia decidió retirarle el soporte vital para que pudiera pasar sus últimas horas en su hogar, acompañado por sus seres más cercanos.