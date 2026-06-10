Equipo de Yeison Jiménez conmemoró cinco meses de la muerte del artista

El equipo del cantante Yeison Jiménez conmemoró al artista tras cumplirse cinco meses de su lamentable partida, la cual se dio luego de un falta accidente aéreo.

¿Cómo se conmemoró la muerte de Yeison Jiménez?

A través de la cuenta de Instagram oficial del artista, donde logró cerca de seis millones de seguidores, se compartió un emotivo video del artista en el concierto.

En la grabación se mostró al caldense en el escenario en diferentes conciertos cautivando a sus fieles admiradores con sus éxitos musicales y sus performances.

Con dichas imágenes, dedicaron nostálgicas palabras en las que resaltaron lo mucho que les hace falta.

La publicación la acompañaron con la canción "Con el corazón" que el artista alcanzó a grabar con el artista Maluma y que se estrenó poco después de su deceso, cuyo video musical suma más de seis millones de reproducciones en YouTube.

"Cinco meses... Y todavía hay días en los que una canción, una sonrisa o un recuerdo nos hacen pensar en él como si fuera ayer. Porque hay personas que dejan una huella tan profunda que el tiempo no alcanza a llenar el espacio que ocuparon. Hoy lo recordamos con el mismo cariño, la misma admiración y el mismo amor de siempre", escribieron.

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¿Fanáticos siguen recordando a Yeison Jiménez?

Luego de la publicación, miles de seguidores reaccionaron con sentidos mensajes en donde aprovecharon para destacar cuánto extrañan al artista y sus ocurrencias que solía compartir en sus redes sociales.

Asimismo, muchos señalaron su asombro al detallar el tiempo que ha pasado y cómo siente que fue hace poco.

Otros decidieron dedicarles amorosas palabras a la familia del artista que sigue llevando este dolor y trabajando para que su legado siga presente.

"Había algo muy especial en Yeison. Con una canción, una risa o simplemente con su manera de ser, lograba hacer sentir bien a quienes lo rodeaban. Y, quizás eso pasaba porque nunca hizo nada a medias, todo lo que daba, lo hacía con el corazón", escribió su equipo días atrás.

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Por ahora, los músicos del cantante siguen tocando en su honor y llevando su música a diferentes lugares.