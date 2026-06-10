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Luto en el periodismo: falleció reconocido periodista colombiano en las últimas horas, ¿quién?

Se confirmó el fallecimiento de un destacado periodista colombiano que dejó un importante legado en su carrera.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Luto en el periodismo: falleció reconocido periodista colombiano en las últimas horas, ¿quién?
Así se confirmó el fallecimiento del periodista en el Magdalena. | Foto: Freepik

El mundo del periodismo colombiano vuelve a vestirse de luto tras confirmarse el doloroso fallecimiento de un reconocido periodista que dejó un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Así también, varios internautas han recordado el gran legado que dejó el periodista, quien fue un gran referente al trabajar en varios medios de comunicación de la ciudad de Santa Marta.

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¿Quién fue el reconocido periodista colombiano que falleció en las últimas horas?

Luto en el periodismo: falleció reconocido periodista colombiano en las últimas horas, ¿quién?
¿Quién fue el reconocido periodista que falleció en las últimas horas? | Foto: Freepik

El nombre de Efraín Mattos Padilla se ha convertido en tendencia a través de las distintas plataformas digitales no solo por ser un reconocido comunicador social y periodista, sino que también, por confirmarse su fallecimiento en las últimas horas.

La noticia fue principalmente confirmada a través de varios medios de comunicación independientes como el de Radio Magdalena y por parte de la Asociación Colombiana de Periodistas del Magdalena, quien expresó las siguientes palabras en medio del siguiente comunicado oficial:

“¡Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro colega y amigo Efraín Mattos Padilla! Hoy despedimos a un periodista que dedicó gran parte de su vida al ejercicio de la comunicación y servicio a la comunidad. Nuestra solidaridad con su familia y amigos. Paz en su tumba”, expresó la Asociación Colombiana de Periodistas del Magdalena.

Aunque por el momento no se conoce ninguna información al respecto acerca de cuál fue la causa por la que falleció el periodista Efraín Mattos Padilla, muchos de sus seguidores lo han recordado con sentido cariño por el gran legado que dejó a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

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¿Cuál fue el importante legado que dejó el periodista Efraín Mattos Padilla a lo largo de su amplia trayectoria?

Tras confirmarse el desafortunado fallecimiento de Efraín Mattos Padilla, el periodista se destacó durante sus 82 años en dejar una importante huella en el campo del periodismo, en especial, por trabajar en varios medios de comunicación en el Magdalena.

Luto en el periodismo: falleció reconocido periodista colombiano en las últimas horas, ¿quién?
¿Cuál fue el importante legado que dejó Efraín Mattos Padilla en su carrera? | Foto: Freepik

Otro de los trabajos en los que Efraín Mattos obtuvo un importante reconocimiento fue gracias a su participación en medios escritor y radiales, en el que tuvo la oportunidad en demostrar todo su talento en el campo del periodismo.

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