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Sara Corrales mostró a su hija Mila en video tras una dinámica que realizó en sus redes: esto dijo

Sara Corrales hizo una contundente confesión con sus seguidores tras una dinámica que realizó junto a su hija Mila.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Sara Corrales mostró a su hija Mila en video tras una dinámica que realizó en sus redes: esto dijo
¿Cómo luce Mila en la actualidad? | AFP: Gustavo Caballero

Sara Corrales ha sido tendencia en las distintas plataformas digitales no solo por ser una reconocida actriz colombiana, sino que también, por compartir varios detalles acerca de cómo ha sido su vida en la actualidad, desde que anunció el nacimiento de su hija Mila.

Así también, Sara ha generado diversas opiniones por parte de sus seguidores tras realizar una dinámica de preguntas en la tarde de este 10 de junio en la que aprovechó la oportunidad para contarle a su audiencia cómo ha sido su faceta de madre.

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¿Cuál fue la confesión que hizo Sara Corrales tras su nueva faceta como la madre de Mila?

Cabe destacar que Sara Corrales se ha destacado no solo por ser una reconocida actriz al demostrar que ha tenido la oportunidad en participar en varias producciones colombianas, sino que también, se ha ganado el cariño de sus seguidores por todos los acontecimientos que realiza en su vida cotidiana al ser creadora de contenido digital.

Sara Corrales mostró a su hija Mila en video tras una dinámica que realizó en sus redes: esto dijo
¿Cuál fue la confesión que hizo Sara Corrales en sus redes? | AFP: Gustavo Caballero

Por esta razón, Sara compartió en la tarde de este 10 de junio a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de tres millones de seguidores acerca de lo que ha sido más complicado durante su embarazo, expresando cuál ha sido uno de los momentos más complicado que ha tenido a nivel físico desde el nacimiento de Mila:

El internauta le preguntó a Sara Corrales, ¿qué ha sido lo más difícil de ser mamá? A lo que la actriz respondió: “la lactancia ha sido lo más difícil. Estoy haciendo todo lo que esté en mis manos por mi hija. El tema de la mangu3r#ta no es sencillo y requiere mucha paciencia, pero haré lo posible para darle todo el amor a mi bebé.

Con base en estas palabras, Sara reveló que, a pesar de presentar algunas complicaciones, ha estado siguiendo las respectivas indicaciones de los especialistas médicos para tener todos los cuidados con su hija Mila.

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¿Cuándo fue el nacimiento de Mila, la primogénita de Sara Corrales?

Es clave recordar que Mila, la hija de Sara Corrales nació el pasado 17 de mayo, cuya fecha se convirtió en una de las más importantes para la actriz y para Damián Pasquini, su esposo.

Sara Corrales mostró a su hija Mila en video tras una dinámica que realizó en sus redes: esto dijo
¿Cuándo nació Mila, la hija de Sara Corrales? | AFP: Gabe Ginsberg

Desde entonces, Sara ha tenido la oportunidad de compartir varias publicaciones, siendo una gran referente para sus seguidores, en especial, por revelar cómo ha sido su experiencia desde que es madre primeriza.

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