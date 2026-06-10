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Alejandra Salguero puso fin a los rumores tras encuentro con Tebi Bernal, ¿se reconciliaron?

Alejandra Salguero aclaró los rumores sobre una posible reconciliación con Tebi Bernal tras un reciente encuentro.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Tras su encuentro con Tebi Bernal, Alejandra Salguero aclara los rumores
Tras su encuentro con Tebi Bernal, Alejandra Salguero aclara los rumores. (Foto Canal RCN).

Alejandra Salguero se pronunció sobre los rumores que surgieron tras un reciente encuentro con Tebi Bernal y aclaró cuál es la relación que mantiene actualmente con el exparticipante de La casa de los famosos Colombia y si hubo una reconciliación.

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Tebi Bernal y Alejandra Salguero llaman la atención de los internautas
Tebi Bernal y Alejandra Salguero generan conversación en redes sociales / (Foto del Canal RCN y Freepik)

Aunque, al parecer, los creadores de contenido buscaban mantener estos encuentros en privado, fueron grabados por algunos seguidores y las imágenes terminaron circulando en distintas plataformas.

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A raíz de la difusión de los videos, surgieron rumores sobre una posible reconciliación entre ambos, pese a la infidelidad que Tebi Bernal cometió durante su paso por La casa de los famosos con su entonces compañera Alexa Torrex.

¿Tebi Bernal y Alejandra Salguero se reconciliaron?

Aunque los rumores de reconciliación tomaron fuerza en redes sociales, fue la propia Alejandra Salguero quien decidió pronunciarse sobre los encuentros que sostuvo con Tebi Bernal y aclarar cuál es realmente la relación que mantienen actualmente.

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Durante una dinámica de preguntas y respuestas realizada a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde reúne una amplia comunidad de seguidores, Salguero fue consultada sobre su situación sentimental. La pregunta surgió debido a que muchos usuarios especulaban sobre una posible reconciliación con Tebi Bernal.

Video deja ver a Tebi Bernal y Alejandra Salguero durante una salida familiar
Así fue la salida de Tebi Bernal y Alejandra Salguero junto a sus hijos. (Fotos: Canal RCN y Freepik)

Ante esto, la también modelo respondió de manera contundente que se encuentra soltera, despejando así los rumores que apuntaban a un regreso con su expareja.

Como era de esperarse, la respuesta de Alejandra Salguero no pasó desapercibida entre sus seguidores, quienes continúan atentos a cualquier interacción entre ambos creadores de contenido. Sin embargo, por ahora, la influenciadora dejó claro que no ha retomado su relación con Tebi Bernal.

"Yo ya estaba convencido de que habían vuelto", "Normal, si se ven juntos la gente asume todo", "Bueno, aclarado el chisme entonces", "Las redes inventan la relación antes que ellos mismos", fueron algunos de los comentarios.

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