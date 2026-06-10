Santiago Arias, lateral de la Selección Colombia de Fútbol de mayores ha generado todo tipo de reacciones por parte de sus seguidores tras las románticas fotografías que compartió su esposa.

Así que Karin Jiménez ha generado todo tipo de reacciones por parte de los internautas al compartir varias fotografías junto a Santiago a vísperas del Mundial de fútbol 2026.

¿Quién es la bella esposa del futbolista Santiago Arias?

Ella es Karin Jiménez, la esposa de Santiago Arias. | AFP: Charly Triballeau

El nombre de Karin Jiménez se ha convertido en tendencia en las distintas redes sociales tras compartir una ráfaga de fotografías junto a Santiago Arias, en la que expresó la felicidad que ha sentido, no solo por ser su esposa, sino que también, por reflejar el vínculo especial que hay entre ambos, expresando las siguientes palabras:

“Hace unos días, disfrutando juntos antes de que empezara toda esta aventura, Santiago Arias. Hoy solo puedo agradecer. A Dios, a la vida y a este hombre que me sigue enseñando que los sueños sí valen cada sacrificio. Vamos Colombia”, expresó Karin Jiménez en la descripción de la publicación.

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En medio de estas las fotografías que compartió Karin en sus redes sociales, muchos navegantes se han preguntado acerca de lo que hace en la actualidad, la esposa del lateral de la Selección Colombia de Fútbol.

Por ello, se evidencia que en la actualidad Karin es una reconocida creadora de contenido digital y empresaria, pues, suma con más de 800 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram en la que comparte varios sucesos de lo que hace en su vida cotidiana.

Estos son los hijos que tiene Santiago Arias con su esposa. | AFP: Jordan Bank

¿Cuántos hijos tiene en la actualidad Santiago Arias junto a su esposa Karin Jiménez?

Tras las fotografías que compartió Karin Jiménez en sus redes sociales junto a Santiago, se evidencia que no solo se han destacado por ser una de las parejas más estables en el mundo del entretenimiento, sino que también, por presumir en sus redes sociales, varias fotografías junto a sus hijos.

En la actualidad, Santiago Vargas tiene tres hijos, fruto de su matrimonio con Karin Jiménez y ellos son tres hombres llamados: Thiago, Milán y Lucca.

Desde luego, Karin compartió recientemente una publicación junto a sus tres hijos tras la celebración del cumpleaños de uno de ellos, quien recientemente cumplió cuatro años.

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