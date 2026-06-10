Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Ella es Karin Jiménez, la bella esposa de Santiago Arias: ¿a qué se dedica y cuántos hijos tienen?

A vísperas del Mundial 2026, Karin Jiménez, esposa de Santiago Arias desata opiniones tras su gran rol con la tricolor.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Ella es Karin Jiménez, la bella esposa de Santiago Arias: ¿a qué se dedica y cuántos hijos tienen?
¿Quién es la esposa de Santiago Arias? | AFP: Raúl Arboleda

Santiago Arias, lateral de la Selección Colombia de Fútbol de mayores ha generado todo tipo de reacciones por parte de sus seguidores tras las románticas fotografías que compartió su esposa.

Así que Karin Jiménez ha generado todo tipo de reacciones por parte de los internautas al compartir varias fotografías junto a Santiago a vísperas del Mundial de fútbol 2026.

Artículos relacionados

¿Quién es la bella esposa del futbolista Santiago Arias?

Ella es Karin Jiménez, la bella esposa de Santiago Arias: ¿a qué se dedica y cuántos hijos tienen?
Ella es Karin Jiménez, la esposa de Santiago Arias. | AFP: Charly Triballeau

El nombre de Karin Jiménez se ha convertido en tendencia en las distintas redes sociales tras compartir una ráfaga de fotografías junto a Santiago Arias, en la que expresó la felicidad que ha sentido, no solo por ser su esposa, sino que también, por reflejar el vínculo especial que hay entre ambos, expresando las siguientes palabras:

“Hace unos días, disfrutando juntos antes de que empezara toda esta aventura, Santiago Arias. Hoy solo puedo agradecer. A Dios, a la vida y a este hombre que me sigue enseñando que los sueños sí valen cada sacrificio. Vamos Colombia”, expresó Karin Jiménez en la descripción de la publicación.

Artículos relacionados

En medio de estas las fotografías que compartió Karin en sus redes sociales, muchos navegantes se han preguntado acerca de lo que hace en la actualidad, la esposa del lateral de la Selección Colombia de Fútbol.

Por ello, se evidencia que en la actualidad Karin es una reconocida creadora de contenido digital y empresaria, pues, suma con más de 800 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram en la que comparte varios sucesos de lo que hace en su vida cotidiana.

Ella es Karin Jiménez, la bella esposa de Santiago Arias: ¿a qué se dedica y cuántos hijos tienen?
Estos son los hijos que tiene Santiago Arias con su esposa. | AFP: Jordan Bank

¿Cuántos hijos tiene en la actualidad Santiago Arias junto a su esposa Karin Jiménez?

Tras las fotografías que compartió Karin Jiménez en sus redes sociales junto a Santiago, se evidencia que no solo se han destacado por ser una de las parejas más estables en el mundo del entretenimiento, sino que también, por presumir en sus redes sociales, varias fotografías junto a sus hijos.

En la actualidad, Santiago Vargas tiene tres hijos, fruto de su matrimonio con Karin Jiménez y ellos son tres hombres llamados: Thiago, Milán y Lucca.

Desde luego, Karin compartió recientemente una publicación junto a sus tres hijos tras la celebración del cumpleaños de uno de ellos, quien recientemente cumplió cuatro años.

¡No te pierdas el Mundial de Fútbol 2026 por la pantalla del Canal RCN!

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Hija de Kaleth Morales anunció que será madre por primera vez: así reaccionó Samuel Morales Talento nacional

Hija de Kaleth Morales anunció que será madre por primera vez: así reaccionó Samuel Morales

Katrinalieth, hija de Kaleth Morales, reapareció en sus redes anunciando que será madre por primera vez.

Claudia Serrato reapareció tras su reciente intervención contra el cáncer, entre lágrimas: ¿qué reveló? Talento nacional

Claudia Serrato reapareció tras su reciente intervención contra el cáncer, entre lágrimas: ¿qué reveló?

Mánager de Lina Tejerio reapareció tras varias horas de ser sometida a un procedimiento médico contra el cáncer.

Tras su encuentro con Tebi Bernal, Alejandra Salguero aclara los rumores Influencers

Alejandra Salguero puso fin a los rumores tras encuentro con Tebi Bernal, ¿se reconciliaron?

Alejandra Salguero aclaró los rumores sobre una posible reconciliación con Tebi Bernal tras un reciente encuentro.

Lo más superlike

¿Cuál será el futuro de la Selección Colombia en el Mundial 2026? Esto predijo Mhoni Vidente Viral

¿Cuál será el futuro de la Selección Colombia en el Mundial 2026? Esto predijo Mhoni Vidente

Mhoni Vidente hizo una predicción sobre el lugar que tendrá la Selección Colombia en el Mundial de Fútbol 2026.

Festival Cordillera 2026 cartel oficial Talento nacional

¡Ya es oficial! El Festival Cordillera 2026 presentó su cartel: estos son los artistas invitados

Así se preparan Isabella Ladera y Manuela QM para la llegada de sus bebés Salud y Belleza

¿Qué beneficios tiene el yoga prenatal? Isabella Ladera y Manuela QM lo practican antes de dar a luz

Murió el suegro de Eugenio Derbez: Alessandra Rosaldo lo despidió con un desgarrador mensaje Eugenio Derbez

Luto en la familia de Eugenio Derbez: murió el padre de Alessandra Rosaldo

¿Alejandro Estrada reveló volvería a La casa de los famosos Colombia? Alejandro Estrada

¿Alejandro Estrada volvería a La casa de los famosos Colombia?, su respuesta sorprendió