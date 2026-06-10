Jhorman Toloza presentó a su actual "pareja" semanas después de terminar con Alexa Torrex

Jhorman Toloza volvió a captar la atención de sus seguidores al referirse a su vida sentimental y presentar públicamente a su actual “pareja”, semanas después de confirmar el fin de su relación con Alexa Torrex. La tierna revelación generó diversas reacciones en redes sociales.

¿Quién es la actual “pareja” de Jhorman Toloza, expareja de Alexa Torrex?

Durante una reciente dinámica realizada por medio de sus redes sociales, Jhorman Toloza sorprendió al referirse a su vida sentimental tras varias semanas de haber terminado su relación sentimental con su expareja Alexa Torrex.

Jhorman Toloza apreció presumiendo su nuevo hogar. (Fotos Canal RCN)

El creador de contenido habló abiertamente sobre cómo se encontraba actualmente y si contemplaba la posibilidad de abrir su corazón una vez más para compartir su vida con una nueva pareja sentimental pronto. Sin embargo, contrario a lo que muchos pensaban, Toloza reveló que ya tenía compañía, al presentar a su actual pareja: su perrita.

Artículos relacionados La casa de los famosos Tebi Bernal y Alejandra Salguero se reencontraron y así quedaron captados en VIDEO

El joven influenciador hizo énfasis en que en estos momentos veía como única pareja a su mascota, ya que con ella ha estado conviviendo durante los últimos meses, incluso en la ausencia de Alexa Torrex, cuando esta se encontraba compitiendo en La casa de los famosos Colombia.

“Me gusta estar solito. De hecho, mi único amor está aquí (su mascota). Ese caracolito que yo tengo es mi pareja ahora”, mencionó.

Artículos relacionados Juanda Caribe Viralizan video que enseña cómo habría dejado Sheila la casa de Juanda Caribe

¿Jhorman Toloza planea tener una pareja sentimental en un futuro?

Así mismo, dejó claro que no estaba interesado en formar una relación sentimental con otra persona, teniendo en cuenta que necesita tiempo para estar solo y dedicarse a sí mismo, aunque no se cerraba a tener acercamientos con otras personas.

“Necesito mantener madurez y estar solo por un tiempo, siento que es lo más prudente, lo que una persona coherente debería hacer”, agregó.

Con estas declaraciones, todo parece indicar que Jhorman Toloza está enfocado en disfrutar de su soltería y en compartir su día a día con su mascota, a quien considera su compañía más especial en esta etapa tras su separación de Alexa Torrex.