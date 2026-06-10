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Jhorman reaccionó a las recientes acusaciones que hizo Alexa en su contra: "Ella no tiene pruebas"

El exnovio de Alexa Torrex rompió el silencio en redes sociales y se pronunció sobre algunos rumores que están rondando sobre él.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Acusaciones de Alexa a Jhorman sobre el robo de sus joyas
Jhorman reaccionó a las acusaciones que le está haciendo Alexa (Fotos de Canal RCN)

Jhorman Toloza y Alexa Torrex volvieron a ser tema de conversación en redes sociales debido a una nueva controversia relacionada con el presunto robo de algunas joyas y una suma de dinero.

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Todo empezó debido a la mala relación que tienen los creadores de contenido desde al amorío en el que estuvo involucrada Alexa durante su participación en La casa de los famosos Colombia 2026. Este romance generó miles de reacciones de Jhorman Toloza, quien era la pareja de Alexa antes de que ella estuviera en el reality.

Romance entre Tebi Bernal y Alexa Torrex
Alexa Torrex protagonizó un romance con Tebi Bernal en La casa de los famosos Col (Foto de Canal RCN)

La otra persona que también está involucrada en la situación es Tebi Bernal, con quien Alexa tuvo el romance dentro de La casa, ya que ha tenido que presenciar toda la tensión que hay entre la expareja.

¿Qué pasó entre Jhorman y Alexa cuando ella salió de La casa de los famosos?

Antes de la salida de Alexa del reality, Jhorman lanzó fuertes críticas en contra de la influenciadora y de varios miembros de su familia. Como respuesta, "La Familia Recocha", como se hacen llamar en redes sociales, reaccionó a sus declaraciones y le envió varios mensajes de advertencia.

Tras lo ocurrido, Jhorman dejó claro que no estaba interesado en una reconciliación y aseguró que no aceptaría volver a la vida de Alexa como una “segunda opción”, haciendo referencia a la relación que ella mantuvo con Tebi Bernal dentro de la competencia.

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¿Cuál fue la acusación que le hizo Alexa Torrex a Jhorman Toloza?

Una vez Alexa salió del reality, Alexa Torrex confesó que era ella quien pagaba todo en la relación; además mencionó que descubrió algunas infidelidades por parte de él

Recientemente, Alexa Torrex mencionó que cuando regresó al apartamento que compartía con Toloza, se llevó una gran sorpresa, ya que encontró varios daños en el lugar, objetos afectados, e incluso, algunas pertenencias desaparecidas.

Situación entre Alexa Torrex y Jhorman Toloza
Alexa Torrex confesó que algunas de sus pertenencias se perdieron (Foto de Freepik)

Alexa aseguró que sospechaba que él era el culpable de las joyas que hubieran desaparecido; además, mencionó que el monto de los accesorios supera los 15 millones de pesos.

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¿Qué dijo Jhorman respecto a las acusaciones de Alexa?

El pasado martes, Jhorman Toloza sorprendió a sus seguidores al pronunciarse respecto a la acusación que le hizo Alexa. En el video que publicó, Toloza aseguró que ella no tenía pruebas para decir que él se había robado la plata y las joyas:

¿Dónde están las pruebas de que yo me robé algo? No tiene, ella no tiene ni una sola prueba

Además, en su afán por defenderse, Jhorman confesó que él puede demostrar la proveniencia de sus ingresos y que únicamente paga con tajeta, por lo cual tiene los soportes de todos sus pagos.

Puedo mostrar como pago siempre, como retiro (…) de dónde me llega la plata, hacia dónde va, todo

Finalizó su mensaje hablando de la manera en la que Alexa se pronuncia ante lo que le pasa, mencionando que muchas veces exagera las situaciones

No tiene nada… pura chilladera y show

 

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