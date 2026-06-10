Beba lanzó un contundente mensaje sobre su amistad con Valentino: "Éramos un equipo real y firme"

Los exparticipantes de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, Beba y Valentino, han sido criticados constantemente debido a que muchos internautas aseguran que su amistad tras el final del reality es únicamente por conveniencia.

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Sin embargo, en los últimos días se ha podido notar, a través de redes sociales, que han estado compartiendo mucho tiempo juntos, incluyendo la celebración del cumpleaños de Beba, en la cual Valentino le dio varios regalos y le preparó una gran cena que incluyó mariachis.

Los internautas han criticado la amistad entre Beba y Valentino (Foto de Canal RCN)

A pesar de mostrar una amistad genuina, los seguidores de los influenciadores han asegurado que se trata de conveniencia. Es por ello que, a través de sus historias de Instagram, Beba respondió algunos de los malos comentarios que les hacen a ella y a Valentino.

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¿Qué respondió Beba sobre los malos comentarios?

Beba dejó claro que la intención con la que respondía a las críticas no era para “aclararle” nada a nadie; sin embargo, mencionó que su relación con Valentino ha sido sincera incluso desde cuando estaban dentro de La casa.

Tino y yo conectamos desde el día 0, literal. Estuvimos juntos desde el primer día hasta el último

Además, Beba afirmó que no hubo ningún tipo de traición entre ellos; es más, dijo que se cuidaron siempre:

Éramos un equipo real y firme hasta en los momentos más difíciles. No nos traicionamos, al contrario, nos cuidamos siempre

Al contrario a lo que los internautas especulan, Beba confesó que pretende seguir su amistad con Valentino, ya que valora el significado de esa relación en su vida. Asimismo, negó la existencia de la “conveniencia” en su amistad con el exparticipante.

Eso no se llama conveniencia, se llama amistad; de las buenas, de las lindas, de las que te quieren ver crecer y de las que están dispuestas a apoyarte para lograrlo (…) Te amo, amigo

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¿Por qué los internautas estaban criticando la amistad entre Beba y Valentino?

Muchos de los malos comentarios hacia Beba y Valentino parten de que, dentro del reality, ambos hacían parte de un grupo llamado “La Trinidad”, donde Mariana Zapata también era integrante. No obstante, gracias a algunos desacuerdos e inconformidades entre Mariana y Beba, el grupo llegó a su fin.

Además, su cercanía en las redes sociales también fue motivo para que algunos internautas especularan de que se trataba de alguna colaboración o conveniencia.